https://ria.ru/20230207/tramp-1850428754.html

Трамп высмеял реакцию Байдена на инцидент с китайским аэростатом

Трамп высмеял реакцию Байдена на инцидент с китайским аэростатом - РИА Новости, 07.02.2023

Трамп высмеял реакцию Байдена на инцидент с китайским аэростатом

Дональд Трамп отрицает, что в его президентство над США летали китайские разведывательные шары. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T22:35

2023-02-07T22:35

2023-02-07T22:35

в мире

сша

китай

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Дональд Трамп отрицает, что в его президентство над США летали китайские разведывательные шары. Бывший президент США назвал очередной дезинформацией утверждения СМИ о том, что в годы его правления аэростаты-шпионы минимум трижды были замечены над американской территорией вблизи важных стратегических объектов. "Никаких шаров из Китая не летало над США никаким образом, ни в каком виде и ни в какой форме, пока я был президентом. Если бы это случилось, мы бы их сбили немедленно!" - написал он в собственной социальной сети Truth Social. В Telegram Трамп заявил, что ему "забавно" наблюдать, как люди Байдена оправдываются за эпизод с аэростатом, "как всегда, используя дезинформацию и пытаясь приплести к этому меня". "Как в случае с "Раша, Раша, Раша" (опровергнутой конспирологической теорией о сговоре Трампа с РФ) и всем остальным, это демократическая дезинформация (ложь!), ЭТОГО НИКОГДА НЕ ПРОИСХОДИЛО", - написал он. Американские военные на прошлой неделе сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США. В Вашингтоне утверждают, что шар занимался шпионажем, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.

https://ria.ru/20230206/poslanie-1849919252.html

https://ria.ru/20230207/aerostat-1850233899.html

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китай

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире, сша, китай, дональд трамп