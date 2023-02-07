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Трамп высмеял реакцию Байдена на инцидент с китайским аэростатом - РИА Новости, 07.02.2023
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Трамп высмеял реакцию Байдена на инцидент с китайским аэростатом
Трамп высмеял реакцию Байдена на инцидент с китайским аэростатом - РИА Новости, 07.02.2023
Трамп высмеял реакцию Байдена на инцидент с китайским аэростатом
Дональд Трамп отрицает, что в его президентство над США летали китайские разведывательные шары. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T22:35
2023-02-07T22:35
в мире
сша
китай
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Дональд Трамп отрицает, что в его президентство над США летали китайские разведывательные шары. Бывший президент США назвал очередной дезинформацией утверждения СМИ о том, что в годы его правления аэростаты-шпионы минимум трижды были замечены над американской территорией вблизи важных стратегических объектов. "Никаких шаров из Китая не летало над США никаким образом, ни в каком виде и ни в какой форме, пока я был президентом. Если бы это случилось, мы бы их сбили немедленно!" - написал он в собственной социальной сети Truth Social. В Telegram Трамп заявил, что ему "забавно" наблюдать, как люди Байдена оправдываются за эпизод с аэростатом, "как всегда, используя дезинформацию и пытаясь приплести к этому меня". "Как в случае с "Раша, Раша, Раша" (опровергнутой конспирологической теорией о сговоре Трампа с РФ) и всем остальным, это демократическая дезинформация (ложь!), ЭТОГО НИКОГДА НЕ ПРОИСХОДИЛО", - написал он. Американские военные на прошлой неделе сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США. В Вашингтоне утверждают, что шар занимался шпионажем, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.
https://ria.ru/20230206/poslanie-1849919252.html
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в мире, сша, китай, дональд трамп
В мире, США, Китай, Дональд Трамп
22:35 07.02.2023
 
Трамп высмеял реакцию Байдена на инцидент с китайским аэростатом

Экс-президент США Трамп заявил, что в его срок над США не было китайских аэростатов

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Дональд Трамп отрицает, что в его президентство над США летали китайские разведывательные шары.
Бывший президент США назвал очередной дезинформацией утверждения СМИ о том, что в годы его правления аэростаты-шпионы минимум трижды были замечены над американской территорией вблизи важных стратегических объектов.
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"Никаких шаров из Китая не летало над США никаким образом, ни в каком виде и ни в какой форме, пока я был президентом. Если бы это случилось, мы бы их сбили немедленно!" - написал он в собственной социальной сети Truth Social.
В Telegram Трамп заявил, что ему "забавно" наблюдать, как люди Байдена оправдываются за эпизод с аэростатом, "как всегда, используя дезинформацию и пытаясь приплести к этому меня".
"Как в случае с "Раша, Раша, Раша" (опровергнутой конспирологической теорией о сговоре Трампа с РФ) и всем остальным, это демократическая дезинформация (ложь!), ЭТОГО НИКОГДА НЕ ПРОИСХОДИЛО", - написал он.
Американские военные на прошлой неделе сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США. В Вашингтоне утверждают, что шар занимался шпионажем, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.
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