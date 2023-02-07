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СМИ: при Трампе в США зафиксировали три аэростата КНР - РИА Новости, 07.02.2023
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СМИ: при Трампе в США зафиксировали три аэростата КНР
СМИ: при Трампе в США зафиксировали три аэростата КНР - РИА Новости, 07.02.2023
СМИ: при Трампе в США зафиксировали три аэростата КНР
США как минимум три раза фиксировали китайские аэростаты над своей территорией при администрации предыдущего президента Дональда Трампа, передает в понедельник... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T04:00
2023-02-07T04:00
в мире
сша
китай
техас
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. США как минимум три раза фиксировали китайские аэростаты над своей территорией при администрации предыдущего президента Дональда Трампа, передает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Согласно этим данным, принадлежащие КНР воздушные аппараты были замечены в том числе вблизи важных американских военных объектов и полигонов неподалеку от Техаса, Флориды и Гавайев. Помимо этого, аэростаты барражировали неподалеку от Норфолка (штат Виргиния) и Коронадо (штат Калифорния) – двух важных портов, где у США базируются авианосцы. Аппараты, чье присутствие было зафиксировано в небе над Штатами, были меньше по размеру, нежели тот, что на днях сбили американские военные, отмечают источники. Поначалу разведка США отнесла их к категории "неопознанных воздушных явлений", но позднее однозначно идентифицировала их как аэростаты. Предварительные данные указывали на то, что они прибыли из КНР, но эта оценка не была окончательной. Информация об этом, как указывает агентство, стала известна лишь "с приходом в Белый дом Джо Байдена". По данным Блумберг, это объясняет, почему Трамп и чиновники из его администрации отрицали тот факт, что китайские аэростаты ранее уже входили в воздушное пространство страны. В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил журналистам, что после вступления в должность президента-демократа Байдена властям США стало известно как минимум о нескольких случаях, когда аэростаты Китая заходили в американское воздушное пространство.
https://ria.ru/20230207/tramp-1850162992.html
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в мире, сша, китай, техас, дональд трамп, джо байден, джон кирби
В мире, США, Китай, Техас, Дональд Трамп, Джо Байден, Джон Кирби
04:00 07.02.2023
 
СМИ: при Трампе в США зафиксировали три аэростата КНР

Bloomberg: США три раза фиксировали китайские аэростаты над своей территорией при Трампе

© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. США как минимум три раза фиксировали китайские аэростаты над своей территорией при администрации предыдущего президента Дональда Трампа, передает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно этим данным, принадлежащие КНР воздушные аппараты были замечены в том числе вблизи важных американских военных объектов и полигонов неподалеку от Техаса, Флориды и Гавайев. Помимо этого, аэростаты барражировали неподалеку от Норфолка (штат Виргиния) и Коронадо (штат Калифорния) – двух важных портов, где у США базируются авианосцы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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Трамп заявил, что подаст в суд на Совет Пулитцеровской премии
Аппараты, чье присутствие было зафиксировано в небе над Штатами, были меньше по размеру, нежели тот, что на днях сбили американские военные, отмечают источники. Поначалу разведка США отнесла их к категории "неопознанных воздушных явлений", но позднее однозначно идентифицировала их как аэростаты. Предварительные данные указывали на то, что они прибыли из КНР, но эта оценка не была окончательной.
Информация об этом, как указывает агентство, стала известна лишь "с приходом в Белый дом Джо Байдена". По данным Блумберг, это объясняет, почему Трамп и чиновники из его администрации отрицали тот факт, что китайские аэростаты ранее уже входили в воздушное пространство страны.
В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил журналистам, что после вступления в должность президента-демократа Байдена властям США стало известно как минимум о нескольких случаях, когда аэростаты Китая заходили в американское воздушное пространство.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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В миреСШАКитайТехасДональд ТрампДжо БайденДжон Кирби
 
 
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