https://ria.ru/20230207/tramp-1850169779.html

СМИ: при Трампе в США зафиксировали три аэростата КНР

СМИ: при Трампе в США зафиксировали три аэростата КНР - РИА Новости, 07.02.2023

СМИ: при Трампе в США зафиксировали три аэростата КНР

США как минимум три раза фиксировали китайские аэростаты над своей территорией при администрации предыдущего президента Дональда Трампа, передает в понедельник... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T04:00

2023-02-07T04:00

2023-02-07T04:00

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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. США как минимум три раза фиксировали китайские аэростаты над своей территорией при администрации предыдущего президента Дональда Трампа, передает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Согласно этим данным, принадлежащие КНР воздушные аппараты были замечены в том числе вблизи важных американских военных объектов и полигонов неподалеку от Техаса, Флориды и Гавайев. Помимо этого, аэростаты барражировали неподалеку от Норфолка (штат Виргиния) и Коронадо (штат Калифорния) – двух важных портов, где у США базируются авианосцы. Аппараты, чье присутствие было зафиксировано в небе над Штатами, были меньше по размеру, нежели тот, что на днях сбили американские военные, отмечают источники. Поначалу разведка США отнесла их к категории "неопознанных воздушных явлений", но позднее однозначно идентифицировала их как аэростаты. Предварительные данные указывали на то, что они прибыли из КНР, но эта оценка не была окончательной. Информация об этом, как указывает агентство, стала известна лишь "с приходом в Белый дом Джо Байдена". По данным Блумберг, это объясняет, почему Трамп и чиновники из его администрации отрицали тот факт, что китайские аэростаты ранее уже входили в воздушное пространство страны. В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил журналистам, что после вступления в должность президента-демократа Байдена властям США стало известно как минимум о нескольких случаях, когда аэростаты Китая заходили в американское воздушное пространство.

https://ria.ru/20230207/tramp-1850162992.html

https://ria.ru/20230207/ssha-1850165396.html

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в мире, сша, китай, техас, дональд трамп, джо байден, джон кирби