Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что подаст в суд на Совет Пулитцеровской премии - РИА Новости, 07.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230207/tramp-1850162992.html
Трамп заявил, что подаст в суд на Совет Пулитцеровской премии
Трамп заявил, что подаст в суд на Совет Пулитцеровской премии - РИА Новости, 07.02.2023
Трамп заявил, что подаст в суд на Совет Пулитцеровской премии
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что подает в суд на Совет Пулитцеровской премии за присуждение наград газетам Washington Post и New York Times после... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T01:00
2023-02-07T01:20
в мире
сша
россия
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ce38ec196d1cd60b4999abedb0673e2.jpg
ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что подает в суд на Совет Пулитцеровской премии за присуждение наград газетам Washington Post и New York Times после публикации статьей о его якобы имевшем место сговоре с Россией. Трампа с этими двумя газетами – одними из старейших и наиболее авторитетных в Штатах – связывает давняя история претензий. Экс-президент США не раз заявлял, что большинство американских СМИ крайне предвзято относятся к нему, публикуя недостоверную информацию. В 2018 году Трамп выразил мнение, что WP и NYT "через семь лет" прекратят существование, поскольку распространяют, по его убеждению, вымышленные новости. Трамп уже несколько лет требует от Совета лишить Washington Post и New York Times Пулитцеровской премии, которой обе газеты наградили в 2018 году за освещение расследования о якобы вмешательстве России в выборы президента. Бывший хозяин Белого дома неоднократно грозился, что отказ Совета пойти на такой шаг повлечет за собой судебную тяжбу.
https://ria.ru/20230204/tramp-1849777905.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_124d922b07aedb35719f3f739d407279.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, дональд трамп
В мире, США, Россия, Дональд Трамп
01:00 07.02.2023 (обновлено: 01:20 07.02.2023)
 
Трамп заявил, что подаст в суд на Совет Пулитцеровской премии

Трамп подаст в суд на Совет Пулитцеровской премии из-за статей о его связях с Россией

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что подает в суд на Совет Пулитцеровской премии за присуждение наград газетам Washington Post и New York Times после публикации статьей о его якобы имевшем место сговоре с Россией.
Трампа с этими двумя газетами – одними из старейших и наиболее авторитетных в Штатах – связывает давняя история претензий. Экс-президент США не раз заявлял, что большинство американских СМИ крайне предвзято относятся к нему, публикуя недостоверную информацию. В 2018 году Трамп выразил мнение, что WP и NYT "через семь лет" прекратят существование, поскольку распространяют, по его убеждению, вымышленные новости.
"Пулитцеровскому совету следовало бы давно уже отменить награды, присужденные газетам Washington Compost (известной некоторым как Washington Post) и Провальной NY Times за их фейковые статьи о России, России и России. Однако совет отказывается поступать правильно! Теперь мистификация была дополнительно разоблачена разрушительной и неопровержимой статьей в Columbia Journalism Review, и совет не дал никаких комментариев. Я подаю в суд на Пулитцеровский совет, чтобы исправить положение дел и продолжить борьбу за правду в Америке", - говорится в комментарии Трампа, обнародованном в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
Трамп уже несколько лет требует от Совета лишить Washington Post и New York Times Пулитцеровской премии, которой обе газеты наградили в 2018 году за освещение расследования о якобы вмешательстве России в выборы президента. Бывший хозяин Белого дома неоднократно грозился, что отказ Совета пойти на такой шаг повлечет за собой судебную тяжбу.
Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
4 февраля, 19:55
Экс-глава Госдепа заявил об умении Трампа "сдерживать" Путина
 
В миреСШАРоссияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала