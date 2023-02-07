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Трамп заявил, что подаст в суд на Совет Пулитцеровской премии
Трамп заявил, что подаст в суд на Совет Пулитцеровской премии - РИА Новости, 07.02.2023
Трамп заявил, что подаст в суд на Совет Пулитцеровской премии
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что подает в суд на Совет Пулитцеровской премии за присуждение наград газетам Washington Post и New York Times после... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T01:00
2023-02-07T01:00
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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что подает в суд на Совет Пулитцеровской премии за присуждение наград газетам Washington Post и New York Times после публикации статьей о его якобы имевшем место сговоре с Россией. Трампа с этими двумя газетами – одними из старейших и наиболее авторитетных в Штатах – связывает давняя история претензий. Экс-президент США не раз заявлял, что большинство американских СМИ крайне предвзято относятся к нему, публикуя недостоверную информацию. В 2018 году Трамп выразил мнение, что WP и NYT "через семь лет" прекратят существование, поскольку распространяют, по его убеждению, вымышленные новости. Трамп уже несколько лет требует от Совета лишить Washington Post и New York Times Пулитцеровской премии, которой обе газеты наградили в 2018 году за освещение расследования о якобы вмешательстве России в выборы президента. Бывший хозяин Белого дома неоднократно грозился, что отказ Совета пойти на такой шаг повлечет за собой судебную тяжбу.
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в мире, сша, россия, дональд трамп
В мире, США, Россия, Дональд Трамп
01:00 07.02.2023 (обновлено: 01:20 07.02.2023)
Трамп заявил, что подаст в суд на Совет Пулитцеровской премии
Трамп подаст в суд на Совет Пулитцеровской премии из-за статей о его связях с Россией
ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что подает в суд на Совет Пулитцеровской премии за присуждение наград газетам Washington Post и New York Times после публикации статьей о его якобы имевшем место сговоре с Россией.
Трампа с этими двумя газетами – одними из старейших и наиболее авторитетных в Штатах – связывает давняя история претензий. Экс-президент США не раз заявлял, что большинство американских СМИ крайне предвзято относятся к нему, публикуя недостоверную информацию. В 2018 году Трамп выразил мнение, что WP и NYT "через семь лет" прекратят существование, поскольку распространяют, по его убеждению, вымышленные новости.
"Пулитцеровскому совету следовало бы давно уже отменить награды, присужденные газетам Washington Compost (известной некоторым как Washington Post) и Провальной NY Times за их фейковые статьи о России, России и России. Однако совет отказывается поступать правильно! Теперь мистификация была дополнительно разоблачена разрушительной и неопровержимой статьей в Columbia Journalism Review, и совет не дал никаких комментариев. Я подаю в суд на Пулитцеровский совет, чтобы исправить положение дел и продолжить борьбу за правду в Америке", - говорится в комментарии Трампа, обнародованном в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
Трамп уже несколько лет требует от Совета лишить Washington Post и New York Times Пулитцеровской премии, которой обе газеты наградили в 2018 году за освещение расследования о якобы вмешательстве России в выборы президента. Бывший хозяин Белого дома неоднократно грозился, что отказ Совета пойти на такой шаг повлечет за собой судебную тяжбу.