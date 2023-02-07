https://ria.ru/20230207/tramp-1850162992.html

Трамп заявил, что подаст в суд на Совет Пулитцеровской премии

Трамп заявил, что подаст в суд на Совет Пулитцеровской премии - РИА Новости, 07.02.2023

Трамп заявил, что подаст в суд на Совет Пулитцеровской премии

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что подает в суд на Совет Пулитцеровской премии за присуждение наград газетам Washington Post и New York Times после... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T01:00

2023-02-07T01:00

2023-02-07T01:20

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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что подает в суд на Совет Пулитцеровской премии за присуждение наград газетам Washington Post и New York Times после публикации статьей о его якобы имевшем место сговоре с Россией. Трампа с этими двумя газетами – одними из старейших и наиболее авторитетных в Штатах – связывает давняя история претензий. Экс-президент США не раз заявлял, что большинство американских СМИ крайне предвзято относятся к нему, публикуя недостоверную информацию. В 2018 году Трамп выразил мнение, что WP и NYT "через семь лет" прекратят существование, поскольку распространяют, по его убеждению, вымышленные новости. Трамп уже несколько лет требует от Совета лишить Washington Post и New York Times Пулитцеровской премии, которой обе газеты наградили в 2018 году за освещение расследования о якобы вмешательстве России в выборы президента. Бывший хозяин Белого дома неоднократно грозился, что отказ Совета пойти на такой шаг повлечет за собой судебную тяжбу.

https://ria.ru/20230204/tramp-1849777905.html

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в мире, сша, россия, дональд трамп