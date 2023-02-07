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В России создали единый тест для выявления гриппа, COVID-19 и шести вирусов - РИА Новости, 07.02.2023
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https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html
В России создали единый тест для выявления гриппа, COVID-19 и шести вирусов
В России создали единый тест для выявления гриппа, COVID-19 и шести вирусов - РИА Новости, 07.02.2023
В России создали единый тест для выявления гриппа, COVID-19 и шести вирусов
В России сделан единый тест, который позволяет определить наличие у человека одного из восьми вирусных заболеваний, в том числе гриппа и COVID-19, сообщили РИА... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T10:22
2023-02-07T11:03
распространение коронавируса
общество
россия
афк "система"
здоровье - общество
грипп
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В России сделан единый тест, который позволяет определить наличие у человека одного из восьми вирусных заболеваний, в том числе гриппа и COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика — компании "Система-биотех" (входит в АФК "Система")"Научная лаборатория, занимающаяся разработками в области молекулярной биологии, генетики и клеточных технологий, &lt;...&gt; разработала единый тест, способный менее чем за 30 минут определить наличие у человека одного из восьми острых респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем и вызывающих массовое заражение людей: COVID-19 (независимо от штамма), аденовируса, разных видов гриппа и другие", — говорится в релизе.Уточняется, что в качестве образцов для анализа используются ротоглоточные или носоглоточные мазки, взятые у пациента. Само исследование занимает около 15-30 минут и может определить инфекцию с точностью до 97%. "Наш тест дает возможность не делать пациенту восемь разных исследований — на определение отдельно гриппа, отдельно коронавируса и так далее, а, сделав только одно исследование, сразу определить — какая именно из восьми респираторных инфекций присутствует в организме, и причем сделать это очень быстро. Это позволяет врачу своевременно назначить терапию и снизить риск осложнений для пациента", — отметил гендиректор предприятия Артем Сиразутдинов. "Система-биотех" — научная и исследовательская лаборатория, созданная для поиска и внедрения инновационных медицинских и биологических решений в практику здравоохранения. Компания была образована в 2018 году и уже к концу 2020-го вывела на российский рынок шесть разработок, среди которых тесты на диагностику COVID-19.
https://ria.ru/20230116/kraken-1845068547.html
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общество, россия, афк "система", здоровье - общество, грипп, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Россия, АФК "Система", Здоровье - Общество, Грипп, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
10:22 07.02.2023 (обновлено: 11:03 07.02.2023)
 
В России создали единый тест для выявления гриппа, COVID-19 и шести вирусов

"Система-биотех" создала единый тест для выявления гриппа, COVID-19 и еще шести вирусов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкДевушка сдает ПЦР-тест
Девушка сдает ПЦР-тест - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Девушка сдает ПЦР-тест. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В России сделан единый тест, который позволяет определить наличие у человека одного из восьми вирусных заболеваний, в том числе гриппа и COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика — компании "Система-биотех" (входит в АФК "Система")
"Научная лаборатория, занимающаяся разработками в области молекулярной биологии, генетики и клеточных технологий, <...> разработала единый тест, способный менее чем за 30 минут определить наличие у человека одного из восьми острых респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем и вызывающих массовое заражение людей: COVID-19 (независимо от штамма), аденовируса, разных видов гриппа и другие", — говорится в релизе.
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Уточняется, что в качестве образцов для анализа используются ротоглоточные или носоглоточные мазки, взятые у пациента. Само исследование занимает около 15-30 минут и может определить инфекцию с точностью до 97%.
"Наш тест дает возможность не делать пациенту восемь разных исследований — на определение отдельно гриппа, отдельно коронавируса и так далее, а, сделав только одно исследование, сразу определить — какая именно из восьми респираторных инфекций присутствует в организме, и причем сделать это очень быстро. Это позволяет врачу своевременно назначить терапию и снизить риск осложнений для пациента", — отметил гендиректор предприятия Артем Сиразутдинов.
"Система-биотех" — научная и исследовательская лаборатория, созданная для поиска и внедрения инновационных медицинских и биологических решений в практику здравоохранения. Компания была образована в 2018 году и уже к концу 2020-го вывела на российский рынок шесть разработок, среди которых тесты на диагностику COVID-19.
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