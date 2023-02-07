https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html

В России создали единый тест для выявления гриппа, COVID-19 и шести вирусов

В России создали единый тест для выявления гриппа, COVID-19 и шести вирусов - РИА Новости, 07.02.2023

В России создали единый тест для выявления гриппа, COVID-19 и шести вирусов

В России сделан единый тест, который позволяет определить наличие у человека одного из восьми вирусных заболеваний, в том числе гриппа и COVID-19, сообщили РИА... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T10:22

2023-02-07T10:22

2023-02-07T11:03

распространение коронавируса

общество

россия

афк "система"

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В России сделан единый тест, который позволяет определить наличие у человека одного из восьми вирусных заболеваний, в том числе гриппа и COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика — компании "Система-биотех" (входит в АФК "Система")"Научная лаборатория, занимающаяся разработками в области молекулярной биологии, генетики и клеточных технологий, <...> разработала единый тест, способный менее чем за 30 минут определить наличие у человека одного из восьми острых респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем и вызывающих массовое заражение людей: COVID-19 (независимо от штамма), аденовируса, разных видов гриппа и другие", — говорится в релизе.Уточняется, что в качестве образцов для анализа используются ротоглоточные или носоглоточные мазки, взятые у пациента. Само исследование занимает около 15-30 минут и может определить инфекцию с точностью до 97%. "Наш тест дает возможность не делать пациенту восемь разных исследований — на определение отдельно гриппа, отдельно коронавируса и так далее, а, сделав только одно исследование, сразу определить — какая именно из восьми респираторных инфекций присутствует в организме, и причем сделать это очень быстро. Это позволяет врачу своевременно назначить терапию и снизить риск осложнений для пациента", — отметил гендиректор предприятия Артем Сиразутдинов. "Система-биотех" — научная и исследовательская лаборатория, созданная для поиска и внедрения инновационных медицинских и биологических решений в практику здравоохранения. Компания была образована в 2018 году и уже к концу 2020-го вывела на российский рынок шесть разработок, среди которых тесты на диагностику COVID-19.

https://ria.ru/20230116/kraken-1845068547.html

https://ria.ru/20230131/gripp-1848729429.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, афк "система", здоровье - общество, грипп, коронавирус в россии, коронавирус covid-19