https://ria.ru/20230207/temperatura-1849569989.html

Становимся холоднее. Ученые объяснили странное снижение температуры тела

Становимся холоднее. Ученые объяснили странное снижение температуры тела - РИА Новости, 07.02.2023

Становимся холоднее. Ученые объяснили странное снижение температуры тела

По наблюдениям медиков, последние несколько десятилетий температура человеческого тела снижается. Почему —однозначного ответа пока нет. Но недавно ученые из... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T08:00

2023-02-07T08:00

2023-02-07T08:05

наука

биология

медицина

здоровье

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. По наблюдениям медиков, последние несколько десятилетий температура человеческого тела снижается. Почему —однозначного ответа пока нет. Но недавно ученые из Мичиганского университета предложили неожиданное объяснение: во всем виноваты микробы.36,6 больше не нормаПервым измерять температуру у пациентов начал в середине XIX века немецкий врач Карл Вундерлих. За 15 лет он собрал сведения примерно о 25 тысячах человек. Полученные данные легли в основу книги "О температуре при болезнях: руководство по медицинской термометрии".Вундерлих пришел к выводу, что нормальная температура тела — 37 градусов, если термометр находится во рту, и 36,6 — если в подмышечной впадине, а 37,5 ученый принял за верхний порог для здорового человека. Больше века эти значения служили медицинским стандартом.Впервые проверить это решили только в 1992-м. Американские ученые, протестировав 148 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 40 лет, выяснили, что только у восьми процентов температура держится на уровне, установленном Вундерлихом. У остальных она была ниже в среднем на 0,4-0,5 градуса, к тому же менялась в течение дня — вечером чуть больше, утром — чуть меньше.В 2017-м ученые из Гарвардской медицинской школы опубликовали первые результаты долгосрочных наблюдений. В исследовании, которое длилось пять лет, участвовало более 35 тысяч человек. Всего в распоряжении авторов оказалось около 250 тысяч одиночных измерений. Средняя температура при оральном замере составила 36,6 градуса, при подмышечном — 36,1. При этом верхнее значение сохранилось прежним — 37,5.Медленно, но верноЧтобы выяснить, действительно ли температура тела меняется со временем, ученые из Стэнфордского университета обобщили данные из разных исторических источников за период с 1862-го по 2017-й. Всего более 677 тысяч замеров.После статистической обработки тренд на снижение подтвердился. Расчеты показали, что нормальная температура тела человека уменьшается примерно на 0,03 градуса за десятилетие.Однозначного объяснения этому нет. Считается, что доступность питания, более комфортные условия жизни, развитие гигиены и медицины привели к ослаблению хронических воспалительных процессов — потому и значения температуры снизились. Некоторые ученые связывают "охлаждение" современных людей с общим замедлением метаболизма или с другими причинами.Кишечный "термостат"А вот недавнее исследование биологов из Мичиганского университета указывает на то, что ключевым фактором могут быть кишечные микробы.Наблюдая за пациентами, госпитализированными с сепсисом, авторы обнаружили, что состав микробиоты у них сильно варьируется в зависимости от температуры. С ее ростом резко увеличивается количество бактерий из группы фирмикутов. Они производят важные вещества для роста и здоровья организма, а также влияют на иммунный ответ и метаболизм.Последующие тесты на мышах подтвердили полученные выводы. У животных без этих бактерий была более низкая температура тела по сравнению с обычными мышами из контрольной группы. Интересно, что показатели сравнялись, когда грызунов из второй группы начали кормить антибиотиками.Не исключено, что эффект "охлаждения" тела человека в том числе связан с активным использованием в последние несколько десятилетий антибактериальных препаратов.Авторы считают, что в будущем можно разработать методы управления температурой при лечении сепсиса, основанные на модификации кишечного микробиома. Это увеличит шансы на выживание тяжелых больных, когда температуру не удается сбить медикаментозным путем.Дело в том, что при температуре 42 градуса Цельсия начинается необратимое разложение белков в организме. Когда этот процесс распространяется на нейроны головного мозга, летальный исход неизбежен. Снижение температуры тела ниже 35 градусов не менее опасно — гипотермия нарушает процессы жизнедеятельности и тоже может привести к гибели.Ученые пока не предлагают новый стандарт нормальной температуры тела. Для его точного определения в масштабах всей человеческой популяции нужны время и дополнительные исследования.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

биология, медицина, здоровье