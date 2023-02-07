https://ria.ru/20230207/tekhnika-1850170114.html
Украинские военные портят технику, чтобы избежать отправки на передовую
Украинские военные портят технику, чтобы избежать отправки на передовую - РИА Новости, 07.02.2023
Украинские военные портят технику, чтобы избежать отправки на передовую
Украинские военнослужащие прибегают к порче вверенной им военной техники и оборудования, чтобы командование не перебрасывало их в зону активных боевых действий. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T04:07
2023-02-07T04:07
2023-02-07T04:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
артемовск
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 7 фев — РИА Новости. Украинские военнослужащие прибегают к порче вверенной им военной техники и оборудования, чтобы командование не перебрасывало их в зону активных боевых действий. Об этом свидетельствуют имеющиеся у РИА Новости бумаги, попавшие в распоряжение российских силовиков, и показания пленных. На артемовском направлении при досмотре документов погибшего украинского военнослужащего 72-й отдельной механизированной бригады нашли его рапорт на имя командира бригады И.И. Винника, в котором погибший А.В. Кийко доводит до сведения командира, что его сослуживец сержант Ю.В. Сипко преднамеренно портит радиорелейную станцию связи (РРС), ошибочно называя ее в рапорте "РЛС". "Прошу вас принять меры в отношении сержанта Сипко Ю.В., который своими действиями наносит ущерб (ведет противоукраинскую деятельность) на ключевых точках обороны города Бахмут (Артемовск). Существуют доказательства его причастности к выводу из строя приборов РЛС путем смены проводов на более тонкие, полного их уничтожения и тому подобное. Вследствие этих действий из строя вышли две станции, что привело к отсутствию связи при координации действий во время отступления", — говорится в рапорте.О другом случае, связанном с порчей военной техники украинскими военнослужащими, рассказал силовикам во время оперативно-следственных мероприятий пленный мобилизованный житель Одессы Андрей Семенов. По его словам, затем ответственного за обслуживание машин задержали. "В один прекрасный день приехало начальство и выяснили… Забрали ответственного Сережу, ответственного за этих "Козаков". Пацаны говорили, что вполне возможно (его) "задвухсотили" (убили. — Прим. ред.). Выяснилось, что он выводил специально машины из строя, чтобы самому не выдвигаться на позиции и туда не вывозить ребят, говорили, что вроде бы заливал воду в бензобак, сахар добавлял, чтобы техника выходила из строя и не выдвигалась на позиции", — добавил пленный.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции 11 освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, украина, одесса, артемовск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Артемовск
04:07 07.02.2023 (обновлено: 04:16 07.02.2023)
Украинские военные портят технику, чтобы избежать отправки на передовую
Украинские военнослужащие портят военную технику, чтобы избежать отправки на передовую
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 7 фев — РИА Новости. Украинские военнослужащие прибегают к порче вверенной им военной техники и оборудования, чтобы командование не перебрасывало их в зону активных боевых действий. Об этом свидетельствуют имеющиеся у РИА Новости бумаги, попавшие в распоряжение российских силовиков, и показания пленных.
На артемовском направлении при досмотре документов погибшего украинского военнослужащего 72-й отдельной механизированной бригады нашли его рапорт на имя командира бригады И.И. Винника, в котором погибший А.В. Кийко доводит до сведения командира, что его сослуживец сержант Ю.В. Сипко преднамеренно портит радиорелейную станцию связи (РРС), ошибочно называя ее в рапорте "РЛС".
"Прошу вас принять меры в отношении сержанта Сипко Ю.В., который своими действиями наносит ущерб (ведет противоукраинскую деятельность) на ключевых точках обороны города Бахмут (Артемовск
). Существуют доказательства его причастности к выводу из строя приборов РЛС путем смены проводов на более тонкие, полного их уничтожения и тому подобное. Вследствие этих действий из строя вышли две станции, что привело к отсутствию связи при координации действий во время отступления", — говорится в рапорте.
О другом случае, связанном с порчей военной техники украинскими военнослужащими, рассказал силовикам во время оперативно-следственных мероприятий пленный мобилизованный житель Одессы
Андрей Семенов.
"У нас была легкая бронированная техника — "Козаки". И часто бывало, что они выходили из строя, никто не мог понять почему", — сказал Семенов.
По его словам, затем ответственного за обслуживание машин задержали.
"В один прекрасный день приехало начальство и выяснили… Забрали ответственного Сережу, ответственного за этих "Козаков". Пацаны говорили, что вполне возможно (его) "задвухсотили" (убили. — Прим. ред.). Выяснилось, что он выводил специально машины из строя, чтобы самому не выдвигаться на позиции и туда не вывозить ребят, говорили, что вроде бы заливал воду в бензобак, сахар добавлял, чтобы техника выходила из строя и не выдвигалась на позиции", — добавил пленный.
Россия
с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине
. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции 11 освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.