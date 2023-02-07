https://ria.ru/20230207/teatr-1850210496.html
Михалков впервые вышел на сцену после выписки из больницы
Михалков впервые вышел на сцену после выписки из больницы - РИА Новости, 07.02.2023
Михалков впервые вышел на сцену после выписки из больницы
Актер и режиссер Никита Михалков впервые выступил на сцене после выписки из больницы. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T11:03
2023-02-07T11:03
2023-02-07T13:05
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Актер и режиссер Никита Михалков впервые выступил на сцене после выписки из больницы.Шестого февраля он сыграл в спектакле "12" в Театре сатиры."Это арендованная площадка и репертуарный спектакль. Он прошел по графику, в обычном режиме, просто совпало, что это первая постановка после выписки режиссера из больницы. Ничего сверхъестественного", — сказали РИА Новости в Центре театра и кино под руководством Михалкова.Там уточнили, что выступают на арендованной площадке, потому что здание их театра на Поварской сейчас на реконструкции.Спектакль играется уже два года. По его завершении Михалков вместе с актерами выходит к публике на поклоны и благодарит зрителей и сотрудников за сценой. В этот раз в зале были врачи режиссера — их он поблагодарил отдельно.В конце марта театр планирует гастроли в Кемерово и Новокузнецке со спектаклем "12".Михалкова госпитализировали с гриппом 5 января. В больнице он провел около трех недель.
https://ria.ru/20230202/kino-1849020197.html
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никита михалков, театр, знаменитости, новости культуры
Культура, Никита Михалков, Театр, Знаменитости, Новости культуры
11:03 07.02.2023 (обновлено: 13:05 07.02.2023)
Михалков впервые вышел на сцену после выписки из больницы
Михалков впервые после болезни вышел на сцену и поблагодарил врачей
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Актер и режиссер Никита Михалков впервые выступил на сцене после выписки из больницы.
Шестого февраля он сыграл в спектакле "12" в Театре сатиры.
"Это арендованная площадка и репертуарный спектакль. Он прошел по графику, в обычном режиме, просто совпало, что это первая постановка после выписки режиссера из больницы. Ничего сверхъестественного", — сказали РИА Новости в Центре театра и кино под руководством Михалкова.
Там уточнили, что выступают на арендованной площадке, потому что здание их театра на Поварской сейчас на реконструкции.
Спектакль играется уже два года. По его завершении Михалков вместе с актерами выходит к публике на поклоны и благодарит зрителей и сотрудников за сценой. В этот раз в зале были врачи режиссера — их он поблагодарил отдельно.
"Очень многие из вас беспокоились за меня. Тут в зале находятся врачи, которые меня лечили. Мне сказали: будешь играть в спектакле — вылечим. Пришлось вылечиться", — сказал артист.
В конце марта театр планирует гастроли в Кемерово и Новокузнецке со спектаклем "12".
Михалкова госпитализировали с гриппом 5 января. В больнице он провел около трех недель.