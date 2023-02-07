https://ria.ru/20230207/teatr-1850210496.html

Михалков впервые вышел на сцену после выписки из больницы

Михалков впервые вышел на сцену после выписки из больницы - РИА Новости, 07.02.2023

Михалков впервые вышел на сцену после выписки из больницы

Актер и режиссер Никита Михалков впервые выступил на сцене после выписки из больницы. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T11:03

2023-02-07T11:03

2023-02-07T13:05

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Актер и режиссер Никита Михалков впервые выступил на сцене после выписки из больницы.Шестого февраля он сыграл в спектакле "12" в Театре сатиры."Это арендованная площадка и репертуарный спектакль. Он прошел по графику, в обычном режиме, просто совпало, что это первая постановка после выписки режиссера из больницы. Ничего сверхъестественного", — сказали РИА Новости в Центре театра и кино под руководством Михалкова.Там уточнили, что выступают на арендованной площадке, потому что здание их театра на Поварской сейчас на реконструкции.Спектакль играется уже два года. По его завершении Михалков вместе с актерами выходит к публике на поклоны и благодарит зрителей и сотрудников за сценой. В этот раз в зале были врачи режиссера — их он поблагодарил отдельно.В конце марта театр планирует гастроли в Кемерово и Новокузнецке со спектаклем "12".Михалкова госпитализировали с гриппом 5 января. В больнице он провел около трех недель.

https://ria.ru/20230202/kino-1849020197.html

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никита михалков, театр, знаменитости, новости культуры