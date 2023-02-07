https://ria.ru/20230207/tanki-1850434660.html

Глава минобороны ФРГ раскрыл дату поставки танков Leopard 2 на Украину

Глава минобороны ФРГ раскрыл дату поставки танков Leopard 2 на Украину - РИА Новости, 07.02.2023

Глава минобороны ФРГ раскрыл дату поставки танков Leopard 2 на Украину

Анонсированная ранее поставка 14 танков Leopard 2 Украине будет проведена до конца марта, сообщил во вторник во время своего визита в Киев министр обороны... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T23:38

2023-02-07T23:38

2023-02-07T23:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

россия

борис писториус

сергей лавров

алексей резников

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БЕРЛИН, 7 фев - РИА Новости. Анонсированная ранее поставка 14 танков Leopard 2 Украине будет проведена до конца марта, сообщил во вторник во время своего визита в Киев министр обороны Германии Борис Писториус. Также министр сообщил, что лично познакомился с украинскими экипажами, которым достанутся танки и которые в ближайшее время направятся в Германию для обучения. Рабочая поездка Писториуса на Украину не анонсировалась. По информации СМИ, в среду он должен был прибыть в Польшу. Позднее министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал совместное фото с немецким коллегой и игрушечным танком Leopard 2. Ранее Писториус заявил о договоренности с несколькими европейскими странами о совместных поставках 20-25 танков Leopard A1 к лету и более 100 к началу 2024 года. В целом Германия планирует поставить Украине 178 танков Leopard первого поколения и 14 Leopard 2 типа A6. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.

https://ria.ru/20230207/tanki-1850420824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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