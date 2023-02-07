Глава минобороны ФРГ раскрыл дату поставки танков Leopard 2 на Украину
Глава Минобороны ФРГ Писториус: 14 танков Leopard 2 поступят на Украину до конца марта
© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
БЕРЛИН, 7 фев - РИА Новости. Анонсированная ранее поставка 14 танков Leopard 2 Украине будет проведена до конца марта, сообщил во вторник во время своего визита в Киев министр обороны Германии Борис Писториус.
"Я могу подтвердить обещание Германии, что наши 14 Leopard 2A6 будут поставлены до конца марта. Обучение начнется в ближайшее время", - сказал он в интервью изданию Bild.
Также министр сообщил, что лично познакомился с украинскими экипажами, которым достанутся танки и которые в ближайшее время направятся в Германию для обучения.
Рабочая поездка Писториуса на Украину не анонсировалась. По информации СМИ, в среду он должен был прибыть в Польшу. Позднее министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал совместное фото с немецким коллегой и игрушечным танком Leopard 2.
Ранее Писториус заявил о договоренности с несколькими европейскими странами о совместных поставках 20-25 танков Leopard A1 к лету и более 100 к началу 2024 года.
В целом Германия планирует поставить Украине 178 танков Leopard первого поколения и 14 Leopard 2 типа A6.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.