https://ria.ru/20230207/tanki-1850420824.html

В Запорожской области заявили о готовности к встрече с немецкими танками

В Запорожской области заявили о готовности к встрече с немецкими танками - РИА Новости, 07.02.2023

В Запорожской области заявили о готовности к встрече с немецкими танками

В Запорожской области готовы во всеоружии встретить поставляемые украинской армии немецкие танки Leopard и американские Abrams, заявил председатель движения "Мы РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T21:16

2023-02-07T21:16

2023-02-07T21:16

специальная военная операция на украине

запорожская область

украина

киев

владимир рогов

m1 abrams

ми-8 амтш

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. В Запорожской области готовы во всеоружии встретить поставляемые украинской армии немецкие танки Leopard и американские Abrams, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, в Запорожскую область уже поступили на боевое дежурство вертолеты МИ-8, классификации "Сапсан" . "У них на вооружении большое количество управляемых ракет "Атака", а также разных типов боеголовок, включая термобарические. По сути, один такой вертолет способен уничтожить десять танков, таких как Leopard и Abrams, - подчеркнул Рогов. По его словам, какое бы оружие не поставляли Украине западные страны, все это закончится для "режима Зеленского проигрышем". Ранее правительство ФРГ заявило о принятии решения передать Украине немецкие танки Leopard 2. Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. В США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым. Запорожская области стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, Украина контролирует областной центр - город Запорожье.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

украина

киев

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

запорожская область, украина, киев, владимир рогов, m1 abrams, ми-8 амтш