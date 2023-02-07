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В Запорожской области заявили о готовности к встрече с немецкими танками - РИА Новости, 07.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/tanki-1850420824.html
В Запорожской области заявили о готовности к встрече с немецкими танками
В Запорожской области заявили о готовности к встрече с немецкими танками - РИА Новости, 07.02.2023
В Запорожской области заявили о готовности к встрече с немецкими танками
В Запорожской области готовы во всеоружии встретить поставляемые украинской армии немецкие танки Leopard и американские Abrams, заявил председатель движения "Мы РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T21:16
2023-02-07T21:16
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
киев
владимир рогов
m1 abrams
ми-8 амтш
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. В Запорожской области готовы во всеоружии встретить поставляемые украинской армии немецкие танки Leopard и американские Abrams, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, в Запорожскую область уже поступили на боевое дежурство вертолеты МИ-8, классификации "Сапсан" . "У них на вооружении большое количество управляемых ракет "Атака", а также разных типов боеголовок, включая термобарические. По сути, один такой вертолет способен уничтожить десять танков, таких как Leopard и Abrams, - подчеркнул Рогов. По его словам, какое бы оружие не поставляли Украине западные страны, все это закончится для "режима Зеленского проигрышем". Ранее правительство ФРГ заявило о принятии решения передать Украине немецкие танки Leopard 2. Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. В США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым. Запорожская области стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, Украина контролирует областной центр - город Запорожье.
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запорожская область
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запорожская область, украина, киев, владимир рогов, m1 abrams, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина, Киев, Владимир Рогов, M1 Abrams, Ми-8 АМТШ
21:16 07.02.2023
 
В Запорожской области заявили о готовности к встрече с немецкими танками

Рогов: Запорожская область готова встретить немецкие танки Leopard и американские Abrams

© Фото : Bundeswehr/Jörg KochТанк Leopard 2 армии Германии
Танк Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Фото : Bundeswehr/Jörg Koch
Танк Leopard 2 армии Германии. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. В Запорожской области готовы во всеоружии встретить поставляемые украинской армии немецкие танки Leopard и американские Abrams, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Пока этих танков на запорожском участке линии фронта нет. Но мы прекрасно понимаем, что это серьезное оружие и наша армия готова во всеоружии его встретить", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, в Запорожскую область уже поступили на боевое дежурство вертолеты МИ-8, классификации "Сапсан" .
"У них на вооружении большое количество управляемых ракет "Атака", а также разных типов боеголовок, включая термобарические. По сути, один такой вертолет способен уничтожить десять танков, таких как Leopard и Abrams, - подчеркнул Рогов.
По его словам, какое бы оружие не поставляли Украине западные страны, все это закончится для "режима Зеленского проигрышем".
Ранее правительство ФРГ заявило о принятии решения передать Украине немецкие танки Leopard 2. Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. В США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым.
Запорожская области стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, Украина контролирует областной центр - город Запорожье.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьУкраинаКиевВладимир РоговM1 AbramsМи-8 АМТШ
 
 
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