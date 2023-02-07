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Дания отправит Украине снятые с вооружения танки Leopard 1A5, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2023
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Дания отправит Украине снятые с вооружения танки Leopard 1A5, пишут СМИ
Дания отправит Украине снятые с вооружения танки Leopard 1A5, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2023
Дания отправит Украине снятые с вооружения танки Leopard 1A5, пишут СМИ
Дания поставит Украине уже снятые с вооружения танки Leopard 1A5, сообщил местный портал The Local Sweden со ссылкой на Датское радио. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T19:48
2023-02-07T20:00
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ЦЮРИХ, 7 фев - РИА Новости. Дания поставит Украине уже снятые с вооружения танки Leopard 1A5, сообщил местный портал The Local Sweden со ссылкой на Датское радио. Ожидается, что военная техника будет отправлена Киеву в ближайшие месяцы. В 2010 году танки Leopard 1A5 были проданы немецкой компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG). Как уточняется, более новая версия танка, модель Leopard 2, сейчас используется датскими военными. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, дания, сергей лавров, дмитрий песков, нато
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19:48 07.02.2023 (обновлено: 20:00 07.02.2023)
 
Дания отправит Украине снятые с вооружения танки Leopard 1A5, пишут СМИ

The Local Sweden: Дания отправит Украине снятые с вооружения танки Leopard 1A5

CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Leopard 1A5 ‘343 156’Танк Leopard 1A5 в музее
Танк Leopard 1A5 в музее - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Leopard 1A5 ‘343 156’
Танк Leopard 1A5 в музее. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 7 фев - РИА Новости. Дания поставит Украине уже снятые с вооружения танки Leopard 1A5, сообщил местный портал The Local Sweden со ссылкой на Датское радио.
"Танки, ранее использовавшиеся датскими военными, должны быть подготовлены и отправлены на Украину… Конкретное количество танков не указывается", - говорится в сообщении.
Ожидается, что военная техника будет отправлена Киеву в ближайшие месяцы.
В 2010 году танки Leopard 1A5 были проданы немецкой компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG). Как уточняется, более новая версия танка, модель Leopard 2, сейчас используется датскими военными.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Верхняя палата парламента Франции (Сенат) - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 19:30Специальная военная операция на Украине
Сенат Франции принял резолюцию с призывом увеличить поставки оружия Украине
 
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