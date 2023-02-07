https://ria.ru/20230207/tanki-1850404317.html

Дания отправит Украине снятые с вооружения танки Leopard 1A5, пишут СМИ

Дания отправит Украине снятые с вооружения танки Leopard 1A5, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2023

Дания отправит Украине снятые с вооружения танки Leopard 1A5, пишут СМИ

Дания поставит Украине уже снятые с вооружения танки Leopard 1A5, сообщил местный портал The Local Sweden со ссылкой на Датское радио. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T19:48

2023-02-07T19:48

2023-02-07T20:00

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ЦЮРИХ, 7 фев - РИА Новости. Дания поставит Украине уже снятые с вооружения танки Leopard 1A5, сообщил местный портал The Local Sweden со ссылкой на Датское радио. Ожидается, что военная техника будет отправлена Киеву в ближайшие месяцы. В 2010 году танки Leopard 1A5 были проданы немецкой компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG). Как уточняется, более новая версия танка, модель Leopard 2, сейчас используется датскими военными. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230207/postavki-1850399924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, россия, дания, сергей лавров, дмитрий песков, нато