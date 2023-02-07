https://ria.ru/20230207/tanki-1850169190.html
Источник заявил о росте выпуска снарядов "Краснополь" против танков НАТО
Источник заявил о росте выпуска снарядов "Краснополь" против танков НАТО - РИА Новости, 07.02.2023
Источник заявил о росте выпуска снарядов "Краснополь" против танков НАТО
В России для нужд специальной военной операции на Украине в несколько раз нарастили производство управляемых артиллерийских снарядов, которые станут одним из... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T03:40
2023-02-07T03:40
2023-02-07T03:47
новое оружие россии
безопасность
технологии
россия
украина
нато
m1 abrams
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845367972_0:206:2909:1842_1920x0_80_0_0_127ba8c6a4764611b6521ba1ab966241.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В России для нужд специальной военной операции на Украине в несколько раз нарастили производство управляемых артиллерийских снарядов, которые станут одним из средств эффективного уничтожения танков Abrams и Leopard, сообщил РИА Новости источник. "Предприятия российской оборонки в 2022 году в несколько раз увеличили выпуск высокоточных управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь" калибра 152 миллиметра для ствольных артиллерийских гаубиц", — рассказал собеседник агентства.Он также добавил, что темпы производства управляемых артиллерийских снарядов в этом году еще вырастут. Российские войска активно используют в рамках спецоперации 152-миллиметровые управляемые артиллерийские снаряды "Краснополь". Такие боеприпасы имеют полуактивную лазерную головку самонаведения и наводятся на лазерный луч, отраженный от цели. Корректировка траектории снаряда при подлете к поражаемому объекту выполняется аэродинамическими рулями. "Краснополь" позволяет добиться прямого попадания в объект, то есть его отклонение от линии прицеливания не превышает двух метров. Максимальная дальность стрельбы "Краснополем-М" составляет до 25 километров. В рамках спецоперации Вооруженные силы России применяют разведывательно-огневой контур — гаубицу со снарядом "Краснополь" и беспилотник с лазерным дальномером-целеуказателем, который летает в районе цели. Также неоднократно использовался вариант с применением подсветки цели наземным лазерным целеуказателем.
https://ria.ru/20230205/tanki-1849767436.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845367972_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f129ea493b78274a75262ddfdbcd0735.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, россия, украина, нато, m1 abrams
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Россия, Украина, НАТО, M1 Abrams
03:40 07.02.2023 (обновлено: 03:47 07.02.2023)
Источник заявил о росте выпуска снарядов "Краснополь" против танков НАТО
В России в разы нарастили выпуск снарядов "Краснополь" для уничтожения танков НАТО
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В России для нужд специальной военной операции на Украине в несколько раз нарастили производство управляемых артиллерийских снарядов, которые станут одним из средств эффективного уничтожения танков Abrams и Leopard, сообщил РИА Новости источник.
"Предприятия российской оборонки в 2022 году в несколько раз увеличили выпуск высокоточных управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь" калибра 152 миллиметра для ствольных артиллерийских гаубиц", — рассказал собеседник агентства.
Он также добавил, что темпы производства управляемых артиллерийских снарядов в этом году еще вырастут.
"Высокая точность снарядов "Краснополь" позволяет поражать одиночные малоразмереные цели противника, в том числе подвижные, например, танки, что неоднократно доказано в боевых условиях на практике. В частности, данные снаряды можно успешно использовать для уничтожения танков НАТО
Abrams и Leopard, которые должны быть поставлены Украине", — уточнил источник.
Российские войска активно используют в рамках спецоперации 152-миллиметровые управляемые артиллерийские снаряды "Краснополь". Такие боеприпасы имеют полуактивную лазерную головку самонаведения и наводятся на лазерный луч, отраженный от цели. Корректировка траектории снаряда при подлете к поражаемому объекту выполняется аэродинамическими рулями.
"Краснополь" позволяет добиться прямого попадания в объект, то есть его отклонение от линии прицеливания не превышает двух метров. Максимальная дальность стрельбы "Краснополем-М" составляет до 25 километров.
В рамках спецоперации Вооруженные силы России применяют разведывательно-огневой контур — гаубицу со снарядом "Краснополь" и беспилотник с лазерным дальномером-целеуказателем, который летает в районе цели. Также неоднократно использовался вариант с применением подсветки цели наземным лазерным целеуказателем.