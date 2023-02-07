https://ria.ru/20230207/tanki-1850169190.html

Источник заявил о росте выпуска снарядов "Краснополь" против танков НАТО

Источник заявил о росте выпуска снарядов "Краснополь" против танков НАТО - РИА Новости, 07.02.2023

Источник заявил о росте выпуска снарядов "Краснополь" против танков НАТО

В России для нужд специальной военной операции на Украине в несколько раз нарастили производство управляемых артиллерийских снарядов, которые станут одним из... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T03:40

2023-02-07T03:40

2023-02-07T03:47

новое оружие россии

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технологии

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В России для нужд специальной военной операции на Украине в несколько раз нарастили производство управляемых артиллерийских снарядов, которые станут одним из средств эффективного уничтожения танков Abrams и Leopard, сообщил РИА Новости источник. "Предприятия российской оборонки в 2022 году в несколько раз увеличили выпуск высокоточных управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь" калибра 152 миллиметра для ствольных артиллерийских гаубиц", — рассказал собеседник агентства.Он также добавил, что темпы производства управляемых артиллерийских снарядов в этом году еще вырастут. Российские войска активно используют в рамках спецоперации 152-миллиметровые управляемые артиллерийские снаряды "Краснополь". Такие боеприпасы имеют полуактивную лазерную головку самонаведения и наводятся на лазерный луч, отраженный от цели. Корректировка траектории снаряда при подлете к поражаемому объекту выполняется аэродинамическими рулями. "Краснополь" позволяет добиться прямого попадания в объект, то есть его отклонение от линии прицеливания не превышает двух метров. Максимальная дальность стрельбы "Краснополем-М" составляет до 25 километров. В рамках спецоперации Вооруженные силы России применяют разведывательно-огневой контур — гаубицу со снарядом "Краснополь" и беспилотник с лазерным дальномером-целеуказателем, который летает в районе цели. Также неоднократно использовался вариант с применением подсветки цели наземным лазерным целеуказателем.

https://ria.ru/20230205/tanki-1849767436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, россия, украина, нато, m1 abrams