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Римский суд приговорил чеченца к 23 годам заключения за убийство итальянца - РИА Новости, 07.02.2023
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Римский суд приговорил чеченца к 23 годам заключения за убийство итальянца
Римский суд приговорил чеченца к 23 годам заключения за убийство итальянца - РИА Новости, 07.02.2023
Римский суд приговорил чеченца к 23 годам заключения за убийство итальянца
Суд Рима заочно приговорил уроженца Чечни Расула Бисултанова к 23 годам заключения за убийство гражданина Италии на дискотеке в Испании, сообщает Corriere... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T23:56
2023-02-07T23:56
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РИМ, 7 фев - РИА Новости. Суд Рима заочно приговорил уроженца Чечни Расула Бисултанова к 23 годам заключения за убийство гражданина Италии на дискотеке в Испании, сообщает Corriere Fiorentino. Прокуратура требовала для уроженца Чечни пожизненного заключения. В июле прошлого года испанский суд приговорил Бисултанова к 15 годам тюрьмы, однако, как сообщалось, чеченец избежал наказания. Его адвокат на заседаниях сообщил, что не знает о местонахождении подзащитного. В августе 2017 года 22-летний Никколо Чатти был забит до смерти на дискотеке в испанском курортном городе Льорет-де-Мар. Родители Чатти после объявления приговора заявили, что рассчитывали на более суровое наказание. По его словам, они надеялись, что Бисултанов будет отбывать наказание в тюрьме. "Нельзя принять, что ему удалось сбежать. То, что совершил Бисултанов в отношении моего сына, я думаю, было уникальной жестокостью", - заявил отец итальянца. Сторона обвинения на прошедшем в Риме заседании заявила, что Бисултанов, имеющий подготовку в единоборствах, убил Чатти преднамеренно. К материалам дела приобщили записи с камер видеонаблюдения, которые, по словам прокурора Эрминио Амелио, подтверждают показания друзей итальянца. Те заявили, что Бисултанов вел себя как "бешеный бык" и добил лежащего Чатти ударами ноги в голову.
https://ria.ru/20230203/pooh-1849489006.html
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в мире, рим, италия, испания
В мире, Рим, Италия, Испания
23:56 07.02.2023
 
Римский суд приговорил чеченца к 23 годам заключения за убийство итальянца

Суд в Риме заочно приговорил уроженца Чечни к 23 годам тюрьмы за убийство итальянца

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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РИМ, 7 фев - РИА Новости. Суд Рима заочно приговорил уроженца Чечни Расула Бисултанова к 23 годам заключения за убийство гражданина Италии на дискотеке в Испании, сообщает Corriere Fiorentino.
Прокуратура требовала для уроженца Чечни пожизненного заключения.
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В июле прошлого года испанский суд приговорил Бисултанова к 15 годам тюрьмы, однако, как сообщалось, чеченец избежал наказания. Его адвокат на заседаниях сообщил, что не знает о местонахождении подзащитного.
В августе 2017 года 22-летний Никколо Чатти был забит до смерти на дискотеке в испанском курортном городе Льорет-де-Мар.
Родители Чатти после объявления приговора заявили, что рассчитывали на более суровое наказание. По его словам, они надеялись, что Бисултанов будет отбывать наказание в тюрьме.
"Нельзя принять, что ему удалось сбежать. То, что совершил Бисултанов в отношении моего сына, я думаю, было уникальной жестокостью", - заявил отец итальянца.
Сторона обвинения на прошедшем в Риме заседании заявила, что Бисултанов, имеющий подготовку в единоборствах, убил Чатти преднамеренно. К материалам дела приобщили записи с камер видеонаблюдения, которые, по словам прокурора Эрминио Амелио, подтверждают показания друзей итальянца. Те заявили, что Бисултанов вел себя как "бешеный бык" и добил лежащего Чатти ударами ноги в голову.
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