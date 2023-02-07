https://ria.ru/20230207/sud-1850435916.html

Римский суд приговорил чеченца к 23 годам заключения за убийство итальянца

Римский суд приговорил чеченца к 23 годам заключения за убийство итальянца - РИА Новости, 07.02.2023

Римский суд приговорил чеченца к 23 годам заключения за убийство итальянца

Суд Рима заочно приговорил уроженца Чечни Расула Бисултанова к 23 годам заключения за убийство гражданина Италии на дискотеке в Испании, сообщает Corriere... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T23:56

2023-02-07T23:56

2023-02-07T23:56

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РИМ, 7 фев - РИА Новости. Суд Рима заочно приговорил уроженца Чечни Расула Бисултанова к 23 годам заключения за убийство гражданина Италии на дискотеке в Испании, сообщает Corriere Fiorentino. Прокуратура требовала для уроженца Чечни пожизненного заключения. В июле прошлого года испанский суд приговорил Бисултанова к 15 годам тюрьмы, однако, как сообщалось, чеченец избежал наказания. Его адвокат на заседаниях сообщил, что не знает о местонахождении подзащитного. В августе 2017 года 22-летний Никколо Чатти был забит до смерти на дискотеке в испанском курортном городе Льорет-де-Мар. Родители Чатти после объявления приговора заявили, что рассчитывали на более суровое наказание. По его словам, они надеялись, что Бисултанов будет отбывать наказание в тюрьме. "Нельзя принять, что ему удалось сбежать. То, что совершил Бисултанов в отношении моего сына, я думаю, было уникальной жестокостью", - заявил отец итальянца. Сторона обвинения на прошедшем в Риме заседании заявила, что Бисултанов, имеющий подготовку в единоборствах, убил Чатти преднамеренно. К материалам дела приобщили записи с камер видеонаблюдения, которые, по словам прокурора Эрминио Амелио, подтверждают показания друзей итальянца. Те заявили, что Бисултанов вел себя как "бешеный бык" и добил лежащего Чатти ударами ноги в голову.

https://ria.ru/20230203/pooh-1849489006.html

https://ria.ru/20221027/zelenskiy-1827233995.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, рим, италия, испания