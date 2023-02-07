https://ria.ru/20230207/sud-1850422568.html

Суд в Тюмени рассмотрит дело об осквернении арки в сквере Победы

Суд в Тюмени рассмотрит дело об осквернении арки в сквере Победы - РИА Новости, 07.02.2023

Суд в Тюмени рассмотрит дело об осквернении арки в сквере Победы

Двум жителям Тюмени предстоит ответить за осквернение арки-звезды в сквере Победы, следователи закончили сбор доказательств по уголовному делу и направили... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T21:32

2023-02-07T21:32

2023-02-07T21:32

происшествия

тюмень

россия

тюменская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ТЮМЕНЬ, 7 фев – РИА Новости. Двум жителям Тюмени предстоит ответить за осквернение арки-звезды в сквере Победы, следователи закончили сбор доказательств по уголовному делу и направили материалы в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области. По данным следствия, 23 января пьяные тюменцы 2002 и 2004 годов рождения в сквере Победы, который является объектом, посвященным дням воинской славы России, оторвали несколько букв из надписи "Сквер Победы", закрепленной на арке, которая выполнена в виде красной пятиконечной звезды. Было заведено по статье о повреждении группой лиц мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России. "В Тюмени перед судом предстанут двое местных жителей, обвиняемые в повреждении арки Сквера Победы. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Заседание по делу будет назначено в ближайшее время, оно пройдет в Ленинском районном суде города Тюмени, уточнили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Ранее сообщалось, что обвиняемые вину в содеянном признали в полном объеме, раскаялись, нанесенный материальный ущерб в размере более 60 тысяч рублей возместили и извинились перед общественностью. По решению суда они до 23 марта находятся под домашним арестом. Расследование уголовного дела было на контроле в центральном аппарате СК РФ и руководителя регионального следственного управления.

https://ria.ru/20221229/lenty-1842245821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, тюмень, россия, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)