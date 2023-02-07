https://ria.ru/20230207/sud-1850350085.html

Пятерым белгородцам дали сроки за создание экстремистского сообщества

Пятерым белгородцам дали сроки за создание экстремистского сообщества - РИА Новости, 07.02.2023

Пятерым белгородцам дали сроки за создание экстремистского сообщества

Октябрьский районный суд Белгорода в январе 2023 года признал пятерых жителей Белгородской области виновными в создании экстремистского сообщества и приговорил... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T17:13

2023-02-07T17:13

2023-02-07T17:13

россия

белгородская область

белгород

происшествия

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БЕЛГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Октябрьский районный суд Белгорода в январе 2023 года признал пятерых жителей Белгородской области виновными в создании экстремистского сообщества и приговорил их к различным срокам лишения свободы, информирует во вторник УФСБ России по региону. По данным пресс-службы, сотрудниками УФСБ была пресечена противоправная деятельность членов экстремистской ячейки "М.К.У."* и группировки "White City 31". Лидер ячейки Троненко Д.О. и двое активистов Подерягин Д.А. и Троненко А.О. в декабре 2022 года признаны виновными в совершении преступлений и приговорены к значительным срокам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. "В отношении членов экстремистского сообщества (жителей Белгородской области) были возбуждены уголовные дела по ч.ч. 1, 1.1, 2 ст. 282.1, ст. 112, ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 35, ст. 116 УК России (создание экстремистского сообщества, вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества, участие в экстремистском сообществе, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершение преступления группой лиц, побои), и расследование по ним велось в рамках отдельного производства… Октябрьским районным судом г. Белгорода в январе 2023 года пять участников группировки признаны виновными в совершении вышеуказанных преступлений и приговорены к различным срокам лишения свободы", - говорится в сообщении. Уточняется, что сотрудниками УФСБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении фигурантов были выявлены дополнительные эпизоды совершения ими преступлений экстремистского и общеуголовного характера, подтверждающие их причастность к участию в экстремистском сообществе.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20221206/vesna-1836777152.html

https://ria.ru/20220629/ekstremizm-1798915447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, белгородская область, белгород, происшествия