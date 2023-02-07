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Пятерым белгородцам дали сроки за создание экстремистского сообщества - РИА Новости, 07.02.2023
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Пятерым белгородцам дали сроки за создание экстремистского сообщества
Пятерым белгородцам дали сроки за создание экстремистского сообщества - РИА Новости, 07.02.2023
Пятерым белгородцам дали сроки за создание экстремистского сообщества
Октябрьский районный суд Белгорода в январе 2023 года признал пятерых жителей Белгородской области виновными в создании экстремистского сообщества и приговорил... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T17:13
2023-02-07T17:13
россия
белгородская область
белгород
происшествия
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БЕЛГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Октябрьский районный суд Белгорода в январе 2023 года признал пятерых жителей Белгородской области виновными в создании экстремистского сообщества и приговорил их к различным срокам лишения свободы, информирует во вторник УФСБ России по региону. По данным пресс-службы, сотрудниками УФСБ была пресечена противоправная деятельность членов экстремистской ячейки "М.К.У."* и группировки "White City 31". Лидер ячейки Троненко Д.О. и двое активистов Подерягин Д.А. и Троненко А.О. в декабре 2022 года признаны виновными в совершении преступлений и приговорены к значительным срокам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. "В отношении членов экстремистского сообщества (жителей Белгородской области) были возбуждены уголовные дела по ч.ч. 1, 1.1, 2 ст. 282.1, ст. 112, ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 35, ст. 116 УК России (создание экстремистского сообщества, вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества, участие в экстремистском сообществе, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершение преступления группой лиц, побои), и расследование по ним велось в рамках отдельного производства… Октябрьским районным судом г. Белгорода в январе 2023 года пять участников группировки признаны виновными в совершении вышеуказанных преступлений и приговорены к различным срокам лишения свободы", - говорится в сообщении. Уточняется, что сотрудниками УФСБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении фигурантов были выявлены дополнительные эпизоды совершения ими преступлений экстремистского и общеуголовного характера, подтверждающие их причастность к участию в экстремистском сообществе.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20221206/vesna-1836777152.html
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россия, белгородская область, белгород, происшествия
Россия, Белгородская область, Белгород, Происшествия
17:13 07.02.2023
 
Пятерым белгородцам дали сроки за создание экстремистского сообщества

Суд признал пятерых белгородцев виновными в создании экстремистского сообщества

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БЕЛГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Октябрьский районный суд Белгорода в январе 2023 года признал пятерых жителей Белгородской области виновными в создании экстремистского сообщества и приговорил их к различным срокам лишения свободы, информирует во вторник УФСБ России по региону.
По данным пресс-службы, сотрудниками УФСБ была пресечена противоправная деятельность членов экстремистской ячейки "М.К.У."* и группировки "White City 31".
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
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Суд признал движение "Весна"* экстремистской организацией
Лидер ячейки Троненко Д.О. и двое активистов Подерягин Д.А. и Троненко А.О. в декабре 2022 года признаны виновными в совершении преступлений и приговорены к значительным срокам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
"В отношении членов экстремистского сообщества (жителей Белгородской области) были возбуждены уголовные дела по ч.ч. 1, 1.1, 2 ст. 282.1, ст. 112, ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 35, ст. 116 УК России (создание экстремистского сообщества, вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества, участие в экстремистском сообществе, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершение преступления группой лиц, побои), и расследование по ним велось в рамках отдельного производства… Октябрьским районным судом г. Белгорода в январе 2023 года пять участников группировки признаны виновными в совершении вышеуказанных преступлений и приговорены к различным срокам лишения свободы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сотрудниками УФСБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении фигурантов были выявлены дополнительные эпизоды совершения ими преступлений экстремистского и общеуголовного характера, подтверждающие их причастность к участию в экстремистском сообществе.
*Запрещенная в России террористическая организация
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