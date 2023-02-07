https://ria.ru/20230207/sud-1850324277.html

В Якутске пенсионера будут судить за изнасилования девушек

В Якутске пенсионера будут судить за изнасилования девушек - РИА Новости, 07.02.2023

В Якутске пенсионера будут судить за изнасилования девушек

Мужчину 68 лет будут судить в Якутске за незаконное лишение свободы, насильственные действия и изнасилования девушек, в том числе несовершеннолетних, сообщила... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:42

2023-02-07T15:42

2023-02-07T15:42

происшествия

якутск

россия

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ЯКУТСК, 7 фев – РИА Новости. Мужчину 68 лет будут судить в Якутске за незаконное лишение свободы, насильственные действия и изнасилования девушек, в том числе несовершеннолетних, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. Жителю Якутска инкриминируются два эпизода изнасилования, два эпизода насильственных действий сексуального характера, а также незаконное лишение свободы несовершеннолетнего. Как отметили в СУСК, в разное время от обвиняемого пострадали пять девушек, в том числе две несовершеннолетние. "Предварительным следствием установлено, в 2018 году он, подмешав в пищу знакомым девушкам вещество, от которого они теряли сознание, совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Также следователи установили, что в течение 2021 и 2022 годов он под благовидным предлогом к себе домой заманивал несовершеннолетних девушек и совершал насилие. При этом одну он удерживал в квартире, не давая возможности покинуть помещение", - рассказали в пресс-службе. О преступлениях стало известно, когда в полицию обратилась мать одной из несовершеннолетних. Мужчину задержали и поместили под стражу. "Дополнительные эпизоды выявлены следователями во взаимодействии с сотрудниками УУР МВД РС (Я). Мужчина не признал вину в инкриминируемых деяниях, пытался уйти от ответственности, имитируя психическое отклонение... Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Для минимизации последствий совершенных преступных действий в отношении пострадавших девочек проведен комплекс реабилитационных мероприятий с участием специалистов-психологов", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230207/ponozhovschina-1850310228.html

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происшествия, якутск, россия