https://ria.ru/20230207/sud-1850318158.html

Суд отменил приговор по делу сотрудников Кроноцкого заповедника

Суд отменил приговор по делу сотрудников Кроноцкого заповедника - РИА Новости, 07.02.2023

Суд отменил приговор по делу сотрудников Кроноцкого заповедника

Cуд на Камчатке отменил приговоры сотрудникам Кроноцкого заповедника, которых обвиняли в хищении средств, сообщили РИА Новости в Камчатском краевом суде. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:25

2023-02-07T15:25

2023-02-07T15:25

петропавловск-камчатский

россия

владимир солодов

кроноцкий заповедник

юнеско

камчатский краевой суд

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ/МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Cуд на Камчатке отменил приговоры сотрудникам Кроноцкого заповедника, которых обвиняли в хищении средств, сообщили РИА Новости в Камчатском краевом суде. Ранее суд на Камчатке назначил сотрудникам Кроноцкого заповедника, которых обвиняли в хищении более 400 миллионов рублей, выделенных на ликвидацию экологического ущерба, реальные сроки заключения, максимальный - восемь лет строгого режима. Директор резервата Петр Шпиленок написал заявление об увольнении со своего поста из-за несогласия с несоразмерным, по его мнению, наказанием. В июле 2022 года глава парка "Вулканы Камчатки" Любовь Тимофеева подала заявление об увольнении в связи с обвинительным приговором сотрудникам Кроноцкого заповедника. Семьдесят пять российских природоохранных общественных организаций выступили в поддержку осужденных сотрудников природной территории. Осужденных также поддержал губернатор Камчатки Владимир Солодов. "Постановление Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от 14 июля 2022 года, вынесенное в отношении министерства природных ресурсов и экологии РФ, отменить, а уголовное дело передать на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции в ином составе суда", – привели в суде решение судьи. В Камчатском краевом суде добавили, что фигуранты освобождены в зале суда под подписку о невыезде. "Конечно же, я очень рад освобождению. Мы так долго бились за справедливость. Но дело еще не кончилось. Пока же я рад тому, что могу вернуться домой, увидеть родных и обнять дочь. В плане здоровья все нормально. За время пребывания в СИЗО постарался не растерять себя, занимался спортом", - рассказал агентству Роман Корчигин, один из освобожденных."Дело вернули в суд первой инстанции. Именно на этой стадии были основные нарушения процесса: не проводились экспертизы; игнорировались доводы защиты; суд опирался на показания заинтересованных лиц. Апелляционная комиссия обнаружила это. И теперь дело будет пересматривать в ином составе суда. Для нас это очень важно. Это первый шаг на пути справедливости. Люди наконец смогут вернуться домой, к своим семьям, к любимой работе", - отметил в беседе с РИА Новости Петр Шпиленок.По его словам, окончательное решение по делу еще впереди. Однако сотрудники заповедника "намерены добиваться справедливости".Уголовное дело о хищении 454,6 миллиона рублей, выделенных на ликвидацию экологического ущерба в Кроноцком заповеднике, было передано в суд в 2020 году. Тогда суд пришел к выводу, что обвиняемые создали видимость того, что фирма утилизировала отходы, фактически же они были захоронены в 2015-2016 годах на территории заповедника, который включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" на Камчатке имеет в своем управлении три особо охраняемые природные территории федерального значения: Кроноцкий заповедник, Корякский заповедник и Южно-Камчатский федеральный заказник. На территории заповедника расположены Долина гейзеров, Курильское озеро, кальдера вулкана Узон, Долина смерти и другие объекты.

https://ria.ru/20220814/kamchatka-1809098880.html

https://ria.ru/20221223/kamchatka-1840599355.html

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петропавловск-камчатский, россия, владимир солодов, кроноцкий заповедник, юнеско, камчатский краевой суд, камчатский край