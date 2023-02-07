https://ria.ru/20230207/subsidirovanie-1850294965.html
Российские власти продолжат субсидирование закрытых аэропортов юга
Российские власти продолжат субсидирование закрытых аэропортов юга - РИА Новости, 07.02.2023
Российские власти продолжат субсидирование закрытых аэропортов юга
Субсидирование временно закрытых аэропортов юга России будет продолжено в 2023 году, заявила в ходе форума и выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:34
2023-02-07T14:34
2023-02-07T14:34
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Субсидирование временно закрытых аэропортов юга России будет продолжено в 2023 году, заявила в ходе форума и выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS замруководителя Росавиации Наталья Андрианова. "Есть планы по финансированию деятельности 11 закрытых аэропортов юга. В прошлом году на это было потрачено порядка 6,7 миллиарда рублей. Эта мера господдержки будет обязательно продолжена в этом году, в настоящее время готовятся соответствующие правила и порядок финансирования", - сказала Андрианова. Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
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россия, анапа, белгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм, новости - туризм
Туризм, Россия, Анапа, Белгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туризм, Новости - Туризм
Российские власти продолжат субсидирование закрытых аэропортов юга
Замглавы Росавиации Андрианова: власти продолжат субсидирование закрытых аэропортов юга