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В конгрессе США попросили Байдена покончить с Украиной - РИА Новости, 07.02.2023
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В конгрессе США попросили Байдена покончить с Украиной
В конгрессе США попросили Байдена покончить с Украиной - РИА Новости, 07.02.2023
В конгрессе США попросили Байдена покончить с Украиной
Вашингтон тратит десятки миллиардов долларов на Украину для разжигания конфликта, который не отвечает национальным интересам США, заявил во время заседания... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T17:43
2023-02-07T17:59
в мире
украина
конгресс сша
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Вашингтон тратит десятки миллиардов долларов на Украину для разжигания конфликта, который не отвечает национальным интересам США, заявил во время заседания палаты представителей конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц, передает Fox News."Сколько еще мы потратим? Есть ли какой-нибудь предел? &lt;…&gt; Завтра президент Байден скажет нам, как много мы должны еще сделать для Киева", — возмутился политик.Каждый день Белый дом нарушает собственные красные линии, поставляя ВСУ все более мощное оружие, подчеркнул Гетц.Джо Байден планирует выступить во вторник (в среду по московскому времени) перед палатами конгресса с ежегодной программной речью. Одной из тем станет возрождение американского лидерства в мире на примерах украинского конфликта и стратегического соперничества с Китаем.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20230207/ssha-1850329667.html
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в мире, украина, конгресс сша, вооруженные силы украины, сша
В мире, Украина, Конгресс США, Вооруженные силы Украины, США
17:43 07.02.2023 (обновлено: 17:59 07.02.2023)
 
В конгрессе США попросили Байдена покончить с Украиной

Республиканец Гетц потребовал прекратить тратить деньги на помощь Зеленскому

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Вашингтон тратит десятки миллиардов долларов на Украину для разжигания конфликта, который не отвечает национальным интересам США, заявил во время заседания палаты представителей конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц, передает Fox News.
"Сколько еще мы потратим? Есть ли какой-нибудь предел? <…> Завтра президент Байден скажет нам, как много мы должны еще сделать для Киева", — возмутился политик.
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Каждый день Белый дом нарушает собственные красные линии, поставляя ВСУ все более мощное оружие, подчеркнул Гетц.

"Это эскалация, а мы оказались в руках лидеров, которым нет доверия. <…> Мы можем и мы должны добиваться мира", — резюмировал он.

Джо Байден планирует выступить во вторник (в среду по московскому времени) перед палатами конгресса с ежегодной программной речью. Одной из тем станет возрождение американского лидерства в мире на примерах украинского конфликта и стратегического соперничества с Китаем.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.
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