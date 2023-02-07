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В США назвали три главных ошибки в стратегии по Украине

В США назвали три главных ошибки в стратегии по Украине - РИА Новости, 07.02.2023

В США назвали три главных ошибки в стратегии по Украине

Стратегия США в отношении Украины содержит ряд ошибок, которые не только приведут Киев к поражению, но и подорвут обороноспособность Вашингтона, сообщает Fox... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T16:27

2023-02-07T16:27

2023-02-07T17:39

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Стратегия США в отношении Украины содержит ряд ошибок, которые не только приведут Киев к поражению, но и подорвут обороноспособность Вашингтона, сообщает Fox News."По мере приближения первой годовщины крупнейшего столкновения в Европе, всем стало очевидно, что президент Джо Байден и его команда потерпели неудачу в своем планировании по Украине", — пишет аналитик Ребека Коффлер.Она выделяет три основные ошибки американской администрации.Так, автор обращает внимание на неспособность Белого дома мыслить наперед. В качестве примера она напоминает, что американский лидер изначально демонстрировал понимание опасности вооружения украинцев, осознавая, что это может привести к ядерной войне.Но президент Украины Владимир Зеленский все же получил желаемые танки Abrams и теперь хочет истребители F-16.Аналитик утверждает, что частично причина проводимой Вашингтоном политики кроется в проблемах со здоровьем американского президента. В июле прошлого года 54 республиканца палаты представителей написали письмо, в котором призвали Байдена пройти тест на проверку умственных способностей, указывает Коффлер.Еще одной ошибкой журналистка называет непонимание особенностей противника. По ее словам, Пентагон забывает, что его соперники — не идиоты. Даже талибы (движение "Талибан"*. — Прим. ред.) и повстанцы придумали, как обойти высокотехнологичное превосходство США, вынудив администрацию Байдена капитулировать в Афганистане, отмечает она.Постоянный отток американского оружия, компоненты которого изготовлены с использованием сверхсекретных технологий, представляет серьезную угрозу для безопасности США, говорится в статье. Так, последние модели Abrams, например, содержат множество модернизаций, направленных на повышение ударостойкости. И именно то, что превратилось в неограниченные поставки первоклассного вооружения в Украину, которая официально даже не является союзником США, повышает риск попадания американских секретов в руки России.Третьей проблемой автор называет игнорирование национальных нужд.Ребека Коффлер утверждает, что в то время как Байден сосредоточен на передаче качественных вооружений Украине, он истощает национальные запасы оружия, тем самым подрывая боеготовность государства. Она напоминает, что американские вооруженные силы начинают испытывать дефицит боеприпасов калибра155-миллиметров, а также зарядов для Джавелинов и Стингеров. В заключении она приводит в пример недавнюю статью The Wall Street Journal, в которой издание назвало американскую оружейную промышленность неподготовленной к конфликту с Китаем.* Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20230207/bayden-1850280432.html

https://ria.ru/20230207/bayden-1850166771.html

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