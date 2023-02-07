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Бывший американский дипломат указал на неспособность США вести диалог

Бывший американский дипломат указал на неспособность США вести диалог - РИА Новости, 07.02.2023

Бывший американский дипломат указал на неспособность США вести диалог

Инцидент с китайским аэростатом в небе США, вероятнее всего, был непреднамеренной ошибкой Пекина, но реакция Вашингтона лишь продемонстрировала высокую степень... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T01:47

2023-02-07T01:47

2023-02-07T01:47

в мире

сша

китай

энтони блинкен

ричард никсон

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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Инцидент с китайским аэростатом в небе США, вероятнее всего, был непреднамеренной ошибкой Пекина, но реакция Вашингтона лишь продемонстрировала высокую степень недоверия между двумя странами и неспособность США на продуктивный диалог, уверен бывший американский дипломат Час Фриман. "Вероятнее всего, это был просто прокол, нежели преднамеренное действие кого-то, кто запустил аэростат в Китае. Истерическая же реакция США на это безо всяких оснований лишь показала степень взаимного недоверия", - сказал РИА Новости бывший сотрудник внешнеполитического и оборонного ведомств США. В 1972 году именно Фриман выступал в роли главного переводчика президента Ричарда Никсона во время его исторического визита в Китай, а позднее он служил послом США в Саудовской Аравии. На прошлой неделе США взбудоражили новости об обнаружении китайского аэростата в воздушном пространстве страны. Вашингтон назвал его разведывательным и сбил над Тихим океаном. Пекин, в свою очередь, осудил действия США и продолжает утверждать, что аэростат имел исключительно гражданское назначение и применялся для метеорологических исследований. Инцидент вызвал резкую реакцию Вашингтона и отмену ожидавшегося на этой неделе визита в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена. В связи с произошедшим бывший американский дипломат напомнил, что в соответствии с достигнутой лидерами двух стран в ходе недавней встречи на Бали договоренности, визит в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена должен был показать, что "США и КНР могут вести диалог, несмотря на существующие разногласия". Однако, по его замечанию, "предложенная им (Блинкеном - ред.) программа, которая предполагала обсуждение Украины, вопрос, по которому достижение единого мнения между Вашингтоном и Пекином невозможно, не давала положительных перспектив". Эксперт отмечает, что хотя визит предполагалось использовать для того, чтобы минимизировать американо-китайское противостояние и тем самым снизить риск вооруженного конфликта между сторонами, ему предшествовало "завинчивание Вашингтоном гаек в технологической войне и завершение переговоров по направленным против Китая соглашениям о размещении баз с Филиппинами". "Он (Блинкен - ред.) не проявлял интереса к обсуждению тем, в которых заинтересован Китай, какой бы то ни было корректировки политики США или двусторонних отношений", - говорит Фриман. "Как и ранее в Анкоридже он (Блинкен - ред.), казалось, был нацелен показать, что администрация Байдена может быть так же жестка по отношению к Китаю, как и предшествовавшая администрация", - указывает на противоречие собеседник агентства. "В данном случае отмена визита Блинкена в Пекин показала миру, что Вашингтон сейчас не способен вести продуктивный диалог с Пекином", - отмечает эксперт. Фриман указывает, что решение администрации отложить "урегулирование взаимной вражды" двух стран до тех времен, когда для этого будут "подходящие условия", делает очевидным, что вопрос "своевременности сводится к состоянию дел в американской политике". "Сейчас нет оснований считать, что дипломатия США по отношению к Китаю или другим странам станет гибче", - говорит он, отмечая, что мир между тем "хочет, чтобы Соединенные Штаты развивали с Китаем отношения сотрудничества и, поддерживая конкуренцию, решали множество существующих вопросов". "Однако то, чему мы все стали свидетелем, - лишь продемонстрировало неспособность Соединенных Штатов подняться на этот уровень", - говорит эксперт.

https://ria.ru/20230204/aerostat-1849664039.html

https://ria.ru/20230201/dollar-1848759856.html

https://ria.ru/20230130/amerika-1848304735.html

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в мире, сша, китай, энтони блинкен, ричард никсон