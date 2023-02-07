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В Лондоне экс-полицейский получил 36 пожизненных сроков за изнасилования - РИА Новости, 07.02.2023
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В Лондоне экс-полицейский получил 36 пожизненных сроков за изнасилования
В Лондоне экс-полицейский получил 36 пожизненных сроков за изнасилования - РИА Новости, 07.02.2023
В Лондоне экс-полицейский получил 36 пожизненных сроков за изнасилования
Бывший офицер лондонской полиции Дэвид Кэррик, признавший в суде вину в 24 случаях изнасилования, был приговорен к 36 пожизненным срокам с минимальным периодом... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T17:24
2023-02-07T17:24
в мире
великобритания
марк роули
лондон
садик хан
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Бывший офицер лондонской полиции Дэвид Кэррик, признавший в суде вину в 24 случаях изнасилования, был приговорен к 36 пожизненным срокам с минимальным периодом отбывания наказания в более чем 30 лет, заявила во вторник судья, оглашавшая приговор. "В общей сложности это составляет 36 пожизненных сроков. Минимальный срок, который вам придется отбыть, перед тем как комиссия по досрочному освобождению может рассмотреть ваше освобождение, составляет 30 лет и 239 дней", - зачитала приговор судья. Оглашение приговора состоялось во вторник в суде лондонского округа Саутуарк. Трансляцию вёл телеканал Sky News. Дело 48-летнего Кэррика вызвало широкий общественных резонанс. Мужчина признал вину по 49 пунктам обвинений, в том числе по 24 эпизодам изнасилования, в отношении 12 женщин за 17 лет. Некоторые обвинения представляли собой многократные инциденты, и в общей сложности речь идет по меньшей мере о 85 случаях сексуальных преступлений, что делает его одним из самых опасных сексуальных маньяков Британии. После признания Кэррика в суде британское МВД сообщило о том, что все полицейские подразделения в Великобритании проведут проверку своих офицеров по национальной базе данных для выявления непригодных для службы сотрудников. Глава полиции Лондона Марк Роули выступил с заявлением, в котором извинился перед жителями города, и обещанием принять меры. Мэр Лондона Садик Хан намерен был обратиться в министерство внутренних дел, чтобы добиться лишения преступника пенсии. Дэвид Кэррик начал работать в лондонской полиции в 2001 году. С 2009 года он служил в подразделении по охране парламента и дипломатических представительств, в его обязанности входило поддержание правопорядка на территории парламентских, правительственных и дипломатических объектов. Кэррик был отстранен от службы в 2021 году, после того как в полицию поступила вторая жалоба об изнасиловании. До этого мужчина также несколько раз попадал под прицел из-за нескольких жалоб, однако он дважды проходил проверку и избегал выдвижения обвинений.
https://ria.ru/20211004/iznasilovanie-1752920187.html
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в мире, великобритания, марк роули, лондон, садик хан
В мире, Великобритания, Марк Роули, Лондон, Садик Хан
17:24 07.02.2023
 
В Лондоне экс-полицейский получил 36 пожизненных сроков за изнасилования

В Лондоне экс-полицейский получил 36 пожизненных сроков за 85 изнасилований

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Бывший офицер лондонской полиции Дэвид Кэррик, признавший в суде вину в 24 случаях изнасилования, был приговорен к 36 пожизненным срокам с минимальным периодом отбывания наказания в более чем 30 лет, заявила во вторник судья, оглашавшая приговор.
"В общей сложности это составляет 36 пожизненных сроков. Минимальный срок, который вам придется отбыть, перед тем как комиссия по досрочному освобождению может рассмотреть ваше освобождение, составляет 30 лет и 239 дней", - зачитала приговор судья.
Офис Скотланд-Ярда в центре Лондона - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября 2021, 03:16
В Великобритании обвинили в изнасиловании сотрудника полиции
Оглашение приговора состоялось во вторник в суде лондонского округа Саутуарк. Трансляцию вёл телеканал Sky News.
Дело 48-летнего Кэррика вызвало широкий общественных резонанс. Мужчина признал вину по 49 пунктам обвинений, в том числе по 24 эпизодам изнасилования, в отношении 12 женщин за 17 лет. Некоторые обвинения представляли собой многократные инциденты, и в общей сложности речь идет по меньшей мере о 85 случаях сексуальных преступлений, что делает его одним из самых опасных сексуальных маньяков Британии.
После признания Кэррика в суде британское МВД сообщило о том, что все полицейские подразделения в Великобритании проведут проверку своих офицеров по национальной базе данных для выявления непригодных для службы сотрудников. Глава полиции Лондона Марк Роули выступил с заявлением, в котором извинился перед жителями города, и обещанием принять меры. Мэр Лондона Садик Хан намерен был обратиться в министерство внутренних дел, чтобы добиться лишения преступника пенсии.
Дэвид Кэррик начал работать в лондонской полиции в 2001 году. С 2009 года он служил в подразделении по охране парламента и дипломатических представительств, в его обязанности входило поддержание правопорядка на территории парламентских, правительственных и дипломатических объектов. Кэррик был отстранен от службы в 2021 году, после того как в полицию поступила вторая жалоба об изнасиловании. До этого мужчина также несколько раз попадал под прицел из-за нескольких жалоб, однако он дважды проходил проверку и избегал выдвижения обвинений.
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