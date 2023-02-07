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Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 139 районах

Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 139 районах - РИА Новости, 07.02.2023

Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 139 районах

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике войск Украины в 139 районах, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:12

2023-02-07T15:12

2023-02-07T15:12

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике войск Украины в 139 районах, сообщили в Минобороны РФ. "Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 139 районах", - говорится в сводке министерства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)