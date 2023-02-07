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Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 139 районах
Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 139 районах - РИА Новости, 07.02.2023
Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 139 районах
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике войск Украины в 139 районах, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:12
2023-02-07T15:12
2023-02-07T15:12
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике войск Украины в 139 районах, сообщили в Минобороны РФ. "Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 139 районах", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 139 районах
Минобороны: российские военные за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 139 районах