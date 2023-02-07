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ВС России уничтожили украинский склад боеприпасов на Херсонском направлении
ВС России уничтожили украинский склад боеприпасов на Херсонском направлении - РИА Новости, 07.02.2023
ВС России уничтожили украинский склад боеприпасов на Херсонском направлении
Российские артиллеристы уничтожили за сутки на херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, самоходную гаубицу "Акация" и склад с боеприпасами,... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:05
2023-02-07T15:05
2023-02-07T15:11
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки на херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, самоходную гаубицу "Акация" и склад с боеприпасами, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате систематического огневого воздействия артиллерии по скоплениям живой силы и техники противника за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, самоходная гаубица "Акация", а также склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Тараса Шевченко Херсонской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, безопасность, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, В мире, Вооруженные силы Украины
15:05 07.02.2023 (обновлено: 15:11 07.02.2023)
ВС России уничтожили украинский склад боеприпасов на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили украинский склад боеприпасов на Херсонском направлении