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Российские силы уничтожили на Донецком направлении 90 украинских военных

Российские силы уничтожили на Донецком направлении 90 украинских военных - РИА Новости, 07.02.2023

Российские силы уничтожили на Донецком направлении 90 украинских военных

"Южная" группировка ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила более 90 украинских военных и шесть единиц техники, а также РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:01

2023-02-07T15:01

2023-02-07T15:09

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

донбасс

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила более 90 украинских военных и шесть единиц техники, а также склад боеприпасов в районе Ильичовки в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны России."На Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ, а также наступательных действий штурмовых отрядов "Южной" группировки войск за сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град" и гаубица "Мста-Б", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Ильичовки в ДНР уничтожен украинский склад артиллерийских боеприпасов.

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф)