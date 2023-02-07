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Российские силы уничтожили на Донецком направлении 90 украинских военных
Российские силы уничтожили на Донецком направлении 90 украинских военных - РИА Новости, 07.02.2023
Российские силы уничтожили на Донецком направлении 90 украинских военных
"Южная" группировка ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила более 90 украинских военных и шесть единиц техники, а также РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:01
2023-02-07T15:01
2023-02-07T15:09
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила более 90 украинских военных и шесть единиц техники, а также склад боеприпасов в районе Ильичовки в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны России."На Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ, а также наступательных действий штурмовых отрядов "Южной" группировки войск за сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град" и гаубица "Мста-Б", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Ильичовки в ДНР уничтожен украинский склад артиллерийских боеприпасов.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:01 07.02.2023 (обновлено: 15:09 07.02.2023)
Российские силы уничтожили на Донецком направлении 90 украинских военных
Минобороны: за сутки на Донецком направлении уничтожено более 90 украинских военных