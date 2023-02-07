https://ria.ru/20230207/spetsoperatsiya-1850285933.html

Кадыров считает, что спецоперация закончится до конца года

Кадыров считает, что спецоперация закончится до конца года - РИА Новости, 07.02.2023

Кадыров считает, что спецоперация закончится до конца года

Спецоперация на Украине завершится до конца года, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью министру Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T14:12

2023-02-07T14:12

2023-02-07T14:12

специальная военная операция на украине

россия

украина

донбасс

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

ахмед дудаев

в мире

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ГРОЗНЫЙ, 7 фев – РИА Новости. Спецоперация на Украине завершится до конца года, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью министру Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву, опубликованном в его Telegram-канале. "До конца года спецоперация закончится. Неправильность своих действий европейские государства признают, Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией. Другого не должно быть и не будет", - сказал Кадыров, отвечая на вопрос о возобновлении авиасообщения с европейскими странами. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине, ее конечная цель, как заявлял президент РФ Владимир Путин, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230207/kadyrov-1850246583.html

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украина

донбасс

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Владимир Лаврентьев

россия, украина, донбасс, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), ахмед дудаев, в мире