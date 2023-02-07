https://ria.ru/20230207/spetsoperatsiya-1850285933.html
Кадыров считает, что спецоперация закончится до конца года
Кадыров считает, что спецоперация закончится до конца года - РИА Новости, 07.02.2023
Кадыров считает, что спецоперация закончится до конца года
Спецоперация на Украине завершится до конца года, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью министру Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:12
2023-02-07T14:12
2023-02-07T14:12
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
ахмед дудаев
в мире
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ГРОЗНЫЙ, 7 фев – РИА Новости. Спецоперация на Украине завершится до конца года, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью министру Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву, опубликованном в его Telegram-канале. "До конца года спецоперация закончится. Неправильность своих действий европейские государства признают, Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией. Другого не должно быть и не будет", - сказал Кадыров, отвечая на вопрос о возобновлении авиасообщения с европейскими странами. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине, ее конечная цель, как заявлял президент РФ Владимир Путин, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230207/kadyrov-1850246583.html
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РИА Новости
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россия, украина, донбасс, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), ахмед дудаев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донбасс, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Ахмед Дудаев, В мире
Кадыров считает, что спецоперация закончится до конца года
Глава Чечни Кадыров считает, что спецоперация на Украине закончится до конца года