https://ria.ru/20230207/spetsoperatsiya-1850198067.html

СМИ: Минобороны доработало форму для участников спецоперации

СМИ: Минобороны доработало форму для участников спецоперации - РИА Новости, 07.02.2023

СМИ: Минобороны доработало форму для участников спецоперации

Минобороны России доработало форму для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, сообщает РБК со ссылкой на свой источник. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T10:09

2023-02-07T10:09

2023-02-07T11:07

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Минобороны России доработало форму для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, сообщает РБК со ссылкой на свой источник. Как уточняется, внешний вид формы "в целом сохранится, будет улучшено качество тканей, швов и утеплителей". При этом собеседник РБК не уточнил, на каких предприятиях планируется организовать производство. В военном ведомстве также подтвердили разработку образцов "формы нового поколения", отметив, что при работе учитывались "пожелания всех категорий военнослужащих, принимающих участие в СВО". В состав обмундирования, как объяснил источник, входит комплект летней, ветроводозащитной, демисезонной и зимней полевой формы. Поставку новой полевой формы в вооруженные силы запланировали на ближайшую весну.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230206/ukraina-1850107540.html

https://ria.ru/20230130/dobrovoltsy-1848359115.html

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр