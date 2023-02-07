https://ria.ru/20230207/spch-1850239236.html

В СПЧ обсудят идею о введении разрешения на владение бойцовскими собаками

В СПЧ обсудят идею о введении разрешения на владение бойцовскими собаками - РИА Новости, 07.02.2023

В СПЧ обсудят идею о введении разрешения на владение бойцовскими собаками

Совет по правам человека при президенте РФ проведет обсуждение с экспертами предложение о введении разрешения на владение бойцовскими собаками по аналогии с... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T12:17

2023-02-07T12:17

2023-02-07T12:17

россия

общество

валерий фадеев

пушкино

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ проведет обсуждение с экспертами предложение о введении разрешения на владение бойцовскими собаками по аналогии с оружием, сообщили в пресс-службе СПЧ. Как сообщили в Совете, в связи с жутким нападением бойцовской собаки на ребенка в подмосковном Пушкино возобновились призывы ввести разрешение на владение такими животными по аналогии с оружием. СПЧ провел опрос в своем Telegram-канале на эту тему: 82% респондентов эту инициативу поддержали. "В ближайшее время Совет проведет обсуждение по этой теме с экспертами для выработки конкретных предложений по решению этой давно назревшей проблемы", - отмечается в Telegram-канале Совета. Кроме того, по данным пресс-службы, о ситуации высказался глава СПЧ Валерий Фадеев. Он был возмущен реакцией хозяйки пса, которая обещала, что сын больше не будет выгуливать "игривого щенка". "Такие глупые, безответственные дамочки не понимают, с какими животными имеют дело. А "игривого щенка" теперь придется держать на цепи или даже усыпить", - цитирует пресс-служба главу СПЧ.

https://ria.ru/20221121/sobaka-1833222515.html

https://ria.ru/20230206/sobaki-1850077601.html

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пушкино

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, валерий фадеев, пушкино, совет по правам человека при президенте рф (спч)