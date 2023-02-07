https://ria.ru/20230207/spch-1850239236.html
В СПЧ обсудят идею о введении разрешения на владение бойцовскими собаками
В СПЧ обсудят идею о введении разрешения на владение бойцовскими собаками - РИА Новости, 07.02.2023
В СПЧ обсудят идею о введении разрешения на владение бойцовскими собаками
Совет по правам человека при президенте РФ проведет обсуждение с экспертами предложение о введении разрешения на владение бойцовскими собаками по аналогии с... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:17
2023-02-07T12:17
2023-02-07T12:17
россия
общество
валерий фадеев
пушкино
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ проведет обсуждение с экспертами предложение о введении разрешения на владение бойцовскими собаками по аналогии с оружием, сообщили в пресс-службе СПЧ. Как сообщили в Совете, в связи с жутким нападением бойцовской собаки на ребенка в подмосковном Пушкино возобновились призывы ввести разрешение на владение такими животными по аналогии с оружием. СПЧ провел опрос в своем Telegram-канале на эту тему: 82% респондентов эту инициативу поддержали. "В ближайшее время Совет проведет обсуждение по этой теме с экспертами для выработки конкретных предложений по решению этой давно назревшей проблемы", - отмечается в Telegram-канале Совета. Кроме того, по данным пресс-службы, о ситуации высказался глава СПЧ Валерий Фадеев. Он был возмущен реакцией хозяйки пса, которая обещала, что сын больше не будет выгуливать "игривого щенка". "Такие глупые, безответственные дамочки не понимают, с какими животными имеют дело. А "игривого щенка" теперь придется держать на цепи или даже усыпить", - цитирует пресс-служба главу СПЧ.
https://ria.ru/20221121/sobaka-1833222515.html
https://ria.ru/20230206/sobaki-1850077601.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, общество, валерий фадеев, пушкино, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Россия, Общество, Валерий Фадеев, Пушкино, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
В СПЧ обсудят идею о введении разрешения на владение бойцовскими собаками
СПЧ обсудит с экспертами идею о введении разрешения на владение бойцовскими собаками