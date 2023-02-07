https://ria.ru/20230207/spasateli-1850540380.html

Более 900 выездов совершили дорожные спасатели в Москве в 2022 году

Более 900 выездов совершили дорожные спасатели в Москве в 2022 году - РИА Новости, 08.02.2023

Более 900 выездов совершили дорожные спасатели в Москве в 2022 году

Дорожные спасатели совершили более 900 выездов в Москве для оказания помощи пострадавшим в ДТП в прошлом году, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-07T14:51

2023-02-07T14:51

2023-02-08T13:42

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комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дорожные спасатели совершили более 900 выездов в Москве для оказания помощи пострадавшим в ДТП в прошлом году, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Более 900 выездов совершили дорожные спасатели для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП в 2022 году", - говорится в сообщении. Отмечается, что дорожные спасатели оказывают первую помощь пострадавшим в авариях, ликвидируют последствия происшествий. Дежурные посты находятся на МКАД и прилегающих транспортных магистралях. Дежурство ведется круглосуточно, в каждой смене – четыре спасателя и диспетчер. "В распоряжении дорожников восемь аварийно-спасательных автомобилей с оборудованием для тушения возгораний и ликвидации последствий ДТП", - говорится в публикации. Аварийно-спасательное формирование создано на базе ГБУ "Автомобильные дороги" в 2015 году. В нем более 180 специалистов. Они проходят обучение у московских спасателей.

https://ria.ru/20230112/obuchenie-1847134509.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

происшествия, городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы