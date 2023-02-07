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Более 900 выездов совершили дорожные спасатели в Москве в 2022 году - РИА Новости, 08.02.2023
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Более 900 выездов совершили дорожные спасатели в Москве в 2022 году
Более 900 выездов совершили дорожные спасатели в Москве в 2022 году - РИА Новости, 08.02.2023
Более 900 выездов совершили дорожные спасатели в Москве в 2022 году
Дорожные спасатели совершили более 900 выездов в Москве для оказания помощи пострадавшим в ДТП в прошлом году, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-07T14:51
2023-02-08T13:42
москва сегодня: мегаполис для жизни
происшествия
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дорожные спасатели совершили более 900 выездов в Москве для оказания помощи пострадавшим в ДТП в прошлом году, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Более 900 выездов совершили дорожные спасатели для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП в 2022 году", - говорится в сообщении. Отмечается, что дорожные спасатели оказывают первую помощь пострадавшим в авариях, ликвидируют последствия происшествий. Дежурные посты находятся на МКАД и прилегающих транспортных магистралях. Дежурство ведется круглосуточно, в каждой смене – четыре спасателя и диспетчер. "В распоряжении дорожников восемь аварийно-спасательных автомобилей с оборудованием для тушения возгораний и ликвидации последствий ДТП", - говорится в публикации. Аварийно-спасательное формирование создано на базе ГБУ "Автомобильные дороги" в 2015 году. В нем более 180 специалистов. Они проходят обучение у московских спасателей.
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происшествия, городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы
14:51 07.02.2023 (обновлено: 13:42 08.02.2023)
 

Более 900 выездов совершили дорожные спасатели в Москве в 2022 году

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкДТП на Смоленской площади в Москве
ДТП на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
ДТП на Смоленской площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дорожные спасатели совершили более 900 выездов в Москве для оказания помощи пострадавшим в ДТП в прошлом году, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 900 выездов совершили дорожные спасатели для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП в 2022 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дорожные спасатели оказывают первую помощь пострадавшим в авариях, ликвидируют последствия происшествий. Дежурные посты находятся на МКАД и прилегающих транспортных магистралях. Дежурство ведется круглосуточно, в каждой смене – четыре спасателя и диспетчер.
"В распоряжении дорожников восемь аварийно-спасательных автомобилей с оборудованием для тушения возгораний и ликвидации последствий ДТП", - говорится в публикации.
Аварийно-спасательное формирование создано на базе ГБУ "Автомобильные дороги" в 2015 году. В нем более 180 специалистов. Они проходят обучение у московских спасателей.
Учения в учебно-методическом центре московских спасателей - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 15:41Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Центр московских спасателей обучил более 25 тысяч специалистов в 2022 году
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПроисшествияГородское хозяйство МосквыМоскваКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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