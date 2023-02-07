https://ria.ru/20230207/spasateli-1850540380.html
Более 900 выездов совершили дорожные спасатели в Москве в 2022 году
Более 900 выездов совершили дорожные спасатели в Москве в 2022 году - РИА Новости, 08.02.2023
Более 900 выездов совершили дорожные спасатели в Москве в 2022 году
Дорожные спасатели совершили более 900 выездов в Москве для оказания помощи пострадавшим в ДТП в прошлом году, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-07T14:51
2023-02-07T14:51
2023-02-08T13:42
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дорожные спасатели совершили более 900 выездов в Москве для оказания помощи пострадавшим в ДТП в прошлом году, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Более 900 выездов совершили дорожные спасатели для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП в 2022 году", - говорится в сообщении. Отмечается, что дорожные спасатели оказывают первую помощь пострадавшим в авариях, ликвидируют последствия происшествий. Дежурные посты находятся на МКАД и прилегающих транспортных магистралях. Дежурство ведется круглосуточно, в каждой смене – четыре спасателя и диспетчер. "В распоряжении дорожников восемь аварийно-спасательных автомобилей с оборудованием для тушения возгораний и ликвидации последствий ДТП", - говорится в публикации. Аварийно-спасательное формирование создано на базе ГБУ "Автомобильные дороги" в 2015 году. В нем более 180 специалистов. Они проходят обучение у московских спасателей.
https://ria.ru/20230112/obuchenie-1847134509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дорожные спасатели совершили более 900 выездов в Москве для оказания помощи пострадавшим в ДТП в прошлом году, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 900 выездов совершили дорожные спасатели для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП в 2022 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дорожные спасатели оказывают первую помощь пострадавшим в авариях, ликвидируют последствия происшествий. Дежурные посты находятся на МКАД и прилегающих транспортных магистралях. Дежурство ведется круглосуточно, в каждой смене – четыре спасателя и диспетчер.
"В распоряжении дорожников восемь аварийно-спасательных автомобилей с оборудованием для тушения возгораний и ликвидации последствий ДТП", - говорится в публикации.
Аварийно-спасательное формирование создано на базе ГБУ "Автомобильные дороги
" в 2015 году. В нем более 180 специалистов. Они проходят обучение у московских спасателей.