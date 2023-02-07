https://ria.ru/20230207/soglashenie-1850291207.html
Армения представила Азербайджану предложения о мирном соглашении
Армения представила Азербайджану предложения о мирном соглашении - РИА Новости, 07.02.2023
Армения представила Азербайджану предложения о мирном соглашении
Армения представила свои предложения о мирном соглашении Азербайджану и получила ответ, заявил журналистам во вторник глава армянского МИД Арарат Мирзоян. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:23
2023-02-07T14:23
2023-02-07T19:32
в мире
армения
азербайджан
баку
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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БЕРЛИН, 7 фев — РИА Новости. Армения представила свои предложения о мирном соглашении Азербайджану и получила ответ, заявил журналистам во вторник глава армянского МИД Арарат Мирзоян.Он отметил, что в декабре должна была состояться встреча с азербайджанской стороной в Москве, но была отменена."Но, несмотря на это, мы представили свои предложения азербайджанской стороне, и я получил ответ от азербайджанской стороны. И я думаю, это продолжение совместной работы", — сказал Мирзоян на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.Он отметил, что стороны продолжат изучать предложения друг друга.
https://ria.ru/20230202/armeniya-1849313754.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, баку, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Армения, Азербайджан, Баку, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
14:23 07.02.2023 (обновлено: 19:32 07.02.2023)
Армения представила Азербайджану предложения о мирном соглашении
Глава МИД Армении Мирзоян: Ереван представил Баку предложения по мирному соглашению