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Армения представила Азербайджану предложения о мирном соглашении - РИА Новости, 07.02.2023
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Армения представила Азербайджану предложения о мирном соглашении
Армения представила Азербайджану предложения о мирном соглашении - РИА Новости, 07.02.2023
Армения представила Азербайджану предложения о мирном соглашении
Армения представила свои предложения о мирном соглашении Азербайджану и получила ответ, заявил журналистам во вторник глава армянского МИД Арарат Мирзоян. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:23
2023-02-07T19:32
в мире
армения
азербайджан
баку
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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БЕРЛИН, 7 фев — РИА Новости. Армения представила свои предложения о мирном соглашении Азербайджану и получила ответ, заявил журналистам во вторник глава армянского МИД Арарат Мирзоян.Он отметил, что в декабре должна была состояться встреча с азербайджанской стороной в Москве, но была отменена."Но, несмотря на это, мы представили свои предложения азербайджанской стороне, и я получил ответ от азербайджанской стороны. И я думаю, это продолжение совместной работы", — сказал Мирзоян на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.Он отметил, что стороны продолжат изучать предложения друг друга.
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армения
азербайджан
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в мире, армения, азербайджан, баку, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Армения, Азербайджан, Баку, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
14:23 07.02.2023 (обновлено: 19:32 07.02.2023)
 
Армения представила Азербайджану предложения о мирном соглашении

Глава МИД Армении Мирзоян: Ереван представил Баку предложения по мирному соглашению

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 7 фев — РИА Новости. Армения представила свои предложения о мирном соглашении Азербайджану и получила ответ, заявил журналистам во вторник глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
Он отметил, что в декабре должна была состояться встреча с азербайджанской стороной в Москве, но была отменена.
"Но, несмотря на это, мы представили свои предложения азербайджанской стороне, и я получил ответ от азербайджанской стороны. И я думаю, это продолжение совместной работы", — сказал Мирзоян на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.
Он отметил, что стороны продолжат изучать предложения друг друга.
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В миреАрменияАзербайджанБакуУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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