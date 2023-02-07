https://ria.ru/20230207/soglashenie-1850291207.html

Армения представила Азербайджану предложения о мирном соглашении

Армения представила Азербайджану предложения о мирном соглашении - РИА Новости, 07.02.2023

Армения представила Азербайджану предложения о мирном соглашении

Армения представила свои предложения о мирном соглашении Азербайджану и получила ответ, заявил журналистам во вторник глава армянского МИД Арарат Мирзоян. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T14:23

2023-02-07T14:23

2023-02-07T19:32

в мире

армения

азербайджан

баку

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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БЕРЛИН, 7 фев — РИА Новости. Армения представила свои предложения о мирном соглашении Азербайджану и получила ответ, заявил журналистам во вторник глава армянского МИД Арарат Мирзоян.Он отметил, что в декабре должна была состояться встреча с азербайджанской стороной в Москве, но была отменена."Но, несмотря на это, мы представили свои предложения азербайджанской стороне, и я получил ответ от азербайджанской стороны. И я думаю, это продолжение совместной работы", — сказал Мирзоян на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.Он отметил, что стороны продолжат изучать предложения друг друга.

https://ria.ru/20230202/armeniya-1849313754.html

армения

азербайджан

баку

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, армения, азербайджан, баку, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе