https://ria.ru/20230207/sobaki-1850428897.html
Главу СК заинтересовала проблема нападения бродячих собак на людей в Пензе
Главу СК заинтересовала проблема нападения бродячих собак на людей в Пензе - РИА Новости, 07.02.2023
Главу СК заинтересовала проблема нападения бродячих собак на людей в Пензе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела о нападении бездомных собак на людей в... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T22:36
2023-02-07T22:36
2023-02-07T22:36
происшествия
жилье
россия
пензенская область
пенза
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822655910_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_5ce9a00d25710a6cf0536a89763b59b5.jpg
САРАТОВ, 7 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела о нападении бездомных собак на людей в Пензенской области, сообщил СК РФ в своем телеграм-канале. "В одном из интернет-изданий жители Пензы обращаются к председателю СК России А.И. Бастрыкину, озвучивая проблему нападения бездомных собак на людей, рассказав об инциденте, произошедшем на улице Ново-Казанской, где стая бродячих собак набросилась на ребенка... По фактам ненадлежащей организации работы по отлову бездомных собак в Пензе расследуется уголовное дело по статье 293 УК РФ "халатность"... Председатель СК России дал поручение и.о. руководителя СУ СКР по Пензенской области Архангельскому В.В. доложить о проведенном в рамках расследования уголовного дела комплексе следственных действий", - говорится в сообщении. В ведомстве заверили, что в рамках расследуемого дела новому факту нападения собак на ребенка также дадут надлежащую правовую оценку.
https://ria.ru/20230207/delo-1850351808.html
россия
пензенская область
пенза
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822655910_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_200ae18acda14eb6503382d7a2ce0e2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, россия, пензенская область, пенза, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Россия, Пензенская область, Пенза, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Главу СК заинтересовала проблема нападения бродячих собак на людей в Пензе
Главу СК Бастрыкина заинтересовала проблема нападения бездомных собак на людей в Пензе