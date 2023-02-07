https://ria.ru/20230207/sobaki-1850428897.html

Главу СК заинтересовала проблема нападения бродячих собак на людей в Пензе

Главу СК заинтересовала проблема нападения бродячих собак на людей в Пензе - РИА Новости, 07.02.2023

Главу СК заинтересовала проблема нападения бродячих собак на людей в Пензе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела о нападении бездомных собак на людей в... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T22:36

2023-02-07T22:36

2023-02-07T22:36

происшествия

жилье

россия

пензенская область

пенза

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 7 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела о нападении бездомных собак на людей в Пензенской области, сообщил СК РФ в своем телеграм-канале. "В одном из интернет-изданий жители Пензы обращаются к председателю СК России А.И. Бастрыкину, озвучивая проблему нападения бездомных собак на людей, рассказав об инциденте, произошедшем на улице Ново-Казанской, где стая бродячих собак набросилась на ребенка... По фактам ненадлежащей организации работы по отлову бездомных собак в Пензе расследуется уголовное дело по статье 293 УК РФ "халатность"... Председатель СК России дал поручение и.о. руководителя СУ СКР по Пензенской области Архангельскому В.В. доложить о проведенном в рамках расследования уголовного дела комплексе следственных действий", - говорится в сообщении. В ведомстве заверили, что в рамках расследуемого дела новому факту нападения собак на ребенка также дадут надлежащую правовую оценку.

https://ria.ru/20230207/delo-1850351808.html

россия

пензенская область

пенза

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жилье, россия, пензенская область, пенза, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)