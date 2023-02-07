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Главу СК заинтересовала проблема нападения бродячих собак на людей в Пензе - РИА Новости, 07.02.2023
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Главу СК заинтересовала проблема нападения бродячих собак на людей в Пензе
Главу СК заинтересовала проблема нападения бродячих собак на людей в Пензе - РИА Новости, 07.02.2023
Главу СК заинтересовала проблема нападения бродячих собак на людей в Пензе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела о нападении бездомных собак на людей в... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T22:36
2023-02-07T22:36
происшествия
жилье
россия
пензенская область
пенза
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 7 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела о нападении бездомных собак на людей в Пензенской области, сообщил СК РФ в своем телеграм-канале. "В одном из интернет-изданий жители Пензы обращаются к председателю СК России А.И. Бастрыкину, озвучивая проблему нападения бездомных собак на людей, рассказав об инциденте, произошедшем на улице Ново-Казанской, где стая бродячих собак набросилась на ребенка... По фактам ненадлежащей организации работы по отлову бездомных собак в Пензе расследуется уголовное дело по статье 293 УК РФ "халатность"... Председатель СК России дал поручение и.о. руководителя СУ СКР по Пензенской области Архангельскому В.В. доложить о проведенном в рамках расследования уголовного дела комплексе следственных действий", - говорится в сообщении. В ведомстве заверили, что в рамках расследуемого дела новому факту нападения собак на ребенка также дадут надлежащую правовую оценку.
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россия
пензенская область
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происшествия, жилье, россия, пензенская область, пенза, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Россия, Пензенская область, Пенза, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
22:36 07.02.2023
 
Главу СК заинтересовала проблема нападения бродячих собак на людей в Пензе

Главу СК Бастрыкина заинтересовала проблема нападения бездомных собак на людей в Пензе

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин . Архивное фото
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САРАТОВ, 7 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела о нападении бездомных собак на людей в Пензенской области, сообщил СК РФ в своем телеграм-канале.
"В одном из интернет-изданий жители Пензы обращаются к председателю СК России А.И. Бастрыкину, озвучивая проблему нападения бездомных собак на людей, рассказав об инциденте, произошедшем на улице Ново-Казанской, где стая бродячих собак набросилась на ребенка... По фактам ненадлежащей организации работы по отлову бездомных собак в Пензе расследуется уголовное дело по статье 293 УК РФ "халатность"... Председатель СК России дал поручение и.о. руководителя СУ СКР по Пензенской области Архангельскому В.В. доложить о проведенном в рамках расследования уголовного дела комплексе следственных действий", - говорится в сообщении.
В ведомстве заверили, что в рамках расследуемого дела новому факту нападения собак на ребенка также дадут надлежащую правовую оценку.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 17:18
Бастрыкину доложат о расследовании дела о получении ребенком колотых ран
 
ПроисшествияЖильеРоссияПензенская областьПензаАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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