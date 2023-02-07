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Число жертв землетрясения в Сирии превысило 700 человек

Число жертв землетрясения в Сирии превысило 700 человек - РИА Новости, 07.02.2023

Число жертв землетрясения в Сирии превысило 700 человек

Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 711, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T00:28

2023-02-07T00:28

2023-02-07T00:37

сильное землетрясение в турции и сирии

сирия

в мире

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КАИР, 7 фев - РИА Новости. Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 711, сообщает министерство здравоохранения страны.Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, погибли 2316 человек, пострадали почти 13,3 тысячи. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте.

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2023

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сильное землетрясение в турции и сирии, сирия, в мире