https://ria.ru/20230207/shtraf-1850242884.html

Жительницу Копейска оштрафовали за сокрытие участия зятя в ИГ*

Жительницу Копейска оштрафовали за сокрытие участия зятя в ИГ* - РИА Новости, 07.02.2023

Жительницу Копейска оштрафовали за сокрытие участия зятя в ИГ*

Суд назначил штраф в размере 60 тысяч рублей жительнице Челябинской области, скрывшей факт участия зятя в международной террористической организации "Исламское... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T12:26

2023-02-07T12:26

2023-02-07T12:31

россия

челябинская область

сирия

исламское государство

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 фев – РИА Новости. Суд назначил штраф в размере 60 тысяч рублей жительнице Челябинской области, скрывшей факт участия зятя в международной террористической организации "Исламское государство"*, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону. По данным УФСБ, женщина скрыла факты причастности к незаконной деятельности мужа дочери. Личность ее зятя, являвшегося приверженцем террористической идеологии, УФСБ России по Челябинской области установило в 2020 году. К тому моменту он успел вовлечь в радикальный ислам дочь виновной и выехать с ней в Сирию, вступив там в ИГ*. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении). "Вступил в силу приговор Центрального районного суда Челябинска… в отношении жительницы Копейска, не сообщившей в правоохранительные органы известные ей сведения о совершении родственником преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации). Суд назначил виновной судебный штраф в сумме 60 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Пресс-служба отмечает, что в 2022 году по материалам УФСБ осуждены 35 лиц за преступления террористической и экстремистской направленностям, ликвидировано 20 каналов ресурсной поддержки терроризма.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230203/ezhaev-1849536388.html

https://ria.ru/20230127/pentagon-1847739562.html

россия

челябинская область

сирия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, челябинская область, сирия, исламское государство, происшествия