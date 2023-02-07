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Жительницу Копейска оштрафовали за сокрытие участия зятя в ИГ* - РИА Новости, 07.02.2023
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Жительницу Копейска оштрафовали за сокрытие участия зятя в ИГ*
Жительницу Копейска оштрафовали за сокрытие участия зятя в ИГ* - РИА Новости, 07.02.2023
Жительницу Копейска оштрафовали за сокрытие участия зятя в ИГ*
Суд назначил штраф в размере 60 тысяч рублей жительнице Челябинской области, скрывшей факт участия зятя в международной террористической организации "Исламское... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:26
2023-02-07T12:31
россия
челябинская область
сирия
исламское государство
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 фев – РИА Новости. Суд назначил штраф в размере 60 тысяч рублей жительнице Челябинской области, скрывшей факт участия зятя в международной террористической организации "Исламское государство"*, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону. По данным УФСБ, женщина скрыла факты причастности к незаконной деятельности мужа дочери. Личность ее зятя, являвшегося приверженцем террористической идеологии, УФСБ России по Челябинской области установило в 2020 году. К тому моменту он успел вовлечь в радикальный ислам дочь виновной и выехать с ней в Сирию, вступив там в ИГ*. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении). "Вступил в силу приговор Центрального районного суда Челябинска… в отношении жительницы Копейска, не сообщившей в правоохранительные органы известные ей сведения о совершении родственником преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации). Суд назначил виновной судебный штраф в сумме 60 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Пресс-служба отмечает, что в 2022 году по материалам УФСБ осуждены 35 лиц за преступления террористической и экстремистской направленностям, ликвидировано 20 каналов ресурсной поддержки терроризма.*Запрещенная в России террористическая организация
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россия, челябинская область, сирия, исламское государство, происшествия
Россия, Челябинская область, Сирия, Исламское государство, Происшествия
12:26 07.02.2023 (обновлено: 12:31 07.02.2023)
 
Жительницу Копейска оштрафовали за сокрытие участия зятя в ИГ*

В Копейске Челябинской области женщину оштрафовали за сокрытие факта участия зятя в ИГ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 фев – РИА Новости. Суд назначил штраф в размере 60 тысяч рублей жительнице Челябинской области, скрывшей факт участия зятя в международной террористической организации "Исламское государство"*, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным УФСБ, женщина скрыла факты причастности к незаконной деятельности мужа дочери. Личность ее зятя, являвшегося приверженцем террористической идеологии, УФСБ России по Челябинской области установило в 2020 году. К тому моменту он успел вовлечь в радикальный ислам дочь виновной и выехать с ней в Сирию, вступив там в ИГ*. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении).
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"Вступил в силу приговор Центрального районного суда Челябинска… в отношении жительницы Копейска, не сообщившей в правоохранительные органы известные ей сведения о совершении родственником преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации). Суд назначил виновной судебный штраф в сумме 60 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что в 2022 году по материалам УФСБ осуждены 35 лиц за преступления террористической и экстремистской направленностям, ликвидировано 20 каналов ресурсной поддержки терроризма.
*Запрещенная в России террористическая организация
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РоссияЧелябинская областьСирияИсламское государствоПроисшествия
 
 
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