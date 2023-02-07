12:26 07.02.2023 (обновлено: 12:31 07.02.2023)
Жительницу Копейска оштрафовали за сокрытие участия зятя в ИГ*
В Копейске Челябинской области женщину оштрафовали за сокрытие факта участия зятя в ИГ
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 7 фев – РИА Новости. Суд назначил штраф в размере 60 тысяч рублей жительнице Челябинской области, скрывшей факт участия зятя в международной террористической организации "Исламское государство"*, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным УФСБ, женщина скрыла факты причастности к незаконной деятельности мужа дочери. Личность ее зятя, являвшегося приверженцем террористической идеологии, УФСБ России по Челябинской области установило в 2020 году. К тому моменту он успел вовлечь в радикальный ислам дочь виновной и выехать с ней в Сирию, вступив там в ИГ*. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении).
"Вступил в силу приговор Центрального районного суда Челябинска… в отношении жительницы Копейска, не сообщившей в правоохранительные органы известные ей сведения о совершении родственником преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации). Суд назначил виновной судебный штраф в сумме 60 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что в 2022 году по материалам УФСБ осуждены 35 лиц за преступления террористической и экстремистской направленностям, ликвидировано 20 каналов ресурсной поддержки терроризма.
*Запрещенная в России террористическая организация
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