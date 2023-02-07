https://ria.ru/20230207/shrilanka-1850196112.html

Посол Шри-Ланки в Москве назвала русских большими друзьями

Посол Шри-Ланки в Москве назвала русских большими друзьями - РИА Новости, 07.02.2023

Посол Шри-Ланки в Москве назвала русских большими друзьями

На Шри-Ланке Россию и русских считают большими друзьями - как власти страны, так и простые люди, заявила РИА Новости посол страны в Москве Джанита Лиянаге. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T10:00

2023-02-07T10:00

2023-02-07T10:00

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шри-ланка

россия

москва

джанита лиянаге

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. На Шри-Ланке Россию и русских считают большими друзьями - как власти страны, так и простые люди, заявила РИА Новости посол страны в Москве Джанита Лиянаге. "Россия и русские - наши большие друзья как для граждан страны, так и для государства в целом. На Шри-Ланке много тех, кто учился в российских университетах, и, конечно, они знают много хорошего о России - как РФ на протяжении долгого периода помогала нашей стране", - сказала Лиянаге.

https://ria.ru/20230203/podderzhka-1849635571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, шри-ланка, россия, москва, джанита лиянаге