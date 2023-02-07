https://ria.ru/20230207/shrilanka-1850196112.html
Посол Шри-Ланки в Москве назвала русских большими друзьями
Посол Шри-Ланки в Москве назвала русских большими друзьями - РИА Новости, 07.02.2023
Посол Шри-Ланки в Москве назвала русских большими друзьями
На Шри-Ланке Россию и русских считают большими друзьями - как власти страны, так и простые люди, заявила РИА Новости посол страны в Москве Джанита Лиянаге. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T10:00
2023-02-07T10:00
2023-02-07T10:00
в мире
шри-ланка
россия
москва
джанита лиянаге
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850192304_488:0:3788:1856_1920x0_80_0_0_c16ce3fa80ba08d0dc28ecc80c5714f5.png
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. На Шри-Ланке Россию и русских считают большими друзьями - как власти страны, так и простые люди, заявила РИА Новости посол страны в Москве Джанита Лиянаге. "Россия и русские - наши большие друзья как для граждан страны, так и для государства в целом. На Шри-Ланке много тех, кто учился в российских университетах, и, конечно, они знают много хорошего о России - как РФ на протяжении долгого периода помогала нашей стране", - сказала Лиянаге.
https://ria.ru/20230203/podderzhka-1849635571.html
шри-ланка
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850192304_901:0:3376:1856_1920x0_80_0_0_013c55ddd15d792622d6ef68b49e4775.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шри-ланка, россия, москва, джанита лиянаге
В мире, Шри-Ланка, Россия, Москва, Джанита Лиянаге
Посол Шри-Ланки в Москве назвала русских большими друзьями
Посол в Москве заявила, что на Шри-Ланке Россию и русских считают большими друзьями