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Посол Шри-Ланки в Москве назвала русских большими друзьями - РИА Новости, 07.02.2023
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Посол Шри-Ланки в Москве назвала русских большими друзьями
Посол Шри-Ланки в Москве назвала русских большими друзьями - РИА Новости, 07.02.2023
Посол Шри-Ланки в Москве назвала русских большими друзьями
На Шри-Ланке Россию и русских считают большими друзьями - как власти страны, так и простые люди, заявила РИА Новости посол страны в Москве Джанита Лиянаге. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T10:00
2023-02-07T10:00
в мире
шри-ланка
россия
москва
джанита лиянаге
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. На Шри-Ланке Россию и русских считают большими друзьями - как власти страны, так и простые люди, заявила РИА Новости посол страны в Москве Джанита Лиянаге. "Россия и русские - наши большие друзья как для граждан страны, так и для государства в целом. На Шри-Ланке много тех, кто учился в российских университетах, и, конечно, они знают много хорошего о России - как РФ на протяжении долгого периода помогала нашей стране", - сказала Лиянаге.
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в мире, шри-ланка, россия, москва, джанита лиянаге
В мире, Шри-Ланка, Россия, Москва, Джанита Лиянаге
10:00 07.02.2023
 
Посол Шри-Ланки в Москве назвала русских большими друзьями

Посол в Москве заявила, что на Шри-Ланке Россию и русских считают большими друзьями

© Фото : РИАНовостиПосол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге
Посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Фото : РИАНовости
Посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. На Шри-Ланке Россию и русских считают большими друзьями - как власти страны, так и простые люди, заявила РИА Новости посол страны в Москве Джанита Лиянаге.
"Россия и русские - наши большие друзья как для граждан страны, так и для государства в целом. На Шри-Ланке много тех, кто учился в российских университетах, и, конечно, они знают много хорошего о России - как РФ на протяжении долгого периода помогала нашей стране", - сказала Лиянаге.
Флаг Шри-Ланки - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 19:07
Премьер Шри-Ланки поблагодарил Россию за поддержку на международной арене
 
В миреШри-ЛанкаРоссияМоскваДжанита Лиянаге
 
 
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