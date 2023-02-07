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Шри-Ланка обсуждает увеличение числа авиарейсов из России - РИА Новости, 07.02.2023
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Туризм
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Шри-Ланка обсуждает увеличение числа авиарейсов из России
Шри-Ланка обсуждает увеличение числа авиарейсов из России - РИА Новости, 07.02.2023
Шри-Ланка обсуждает увеличение числа авиарейсов из России
Посольство Шри-Ланки обсуждает с российскими авиакомпаниями увеличение числа рейсов в страну, заявила РИА Новости глава дипмиссии Джанита Лиянаге. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T05:06
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туризм
в мире
шри-ланка
россия
коломбо
джанита лиянаге
аэрофлот
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Посольство Шри-Ланки обсуждает с российскими авиакомпаниями увеличение числа рейсов в страну, заявила РИА Новости глава дипмиссии Джанита Лиянаге.Авиакомпания Red Wings, добавила она, планирует начать выполнять регулярные рейсы, у нее уже есть соответствующие разрешения.В начале октября крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновила рейсы в Коломбо (Шри-Ланка), приостановленные летом из-за ареста самолета. Первый прибывший самолет встретили танцами и цветами.
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в мире, шри-ланка, россия, коломбо, джанита лиянаге, аэрофлот
Туризм, В мире, Шри-Ланка, Россия, Коломбо, Джанита Лиянаге, Аэрофлот
05:06 07.02.2023 (обновлено: 05:07 07.02.2023)
 
Шри-Ланка обсуждает увеличение числа авиарейсов из России

Посольство Шри-Ланки обсуждает увеличение числа авиарейсов из России

© AP Photo / Eranga JayawardenaМеждународный аэропорт имени Бандаранаике
Международный аэропорт имени Бандаранаике - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Международный аэропорт имени Бандаранаике. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Посольство Шри-Ланки обсуждает с российскими авиакомпаниями увеличение числа рейсов в страну, заявила РИА Новости глава дипмиссии Джанита Лиянаге.
"Сейчас между Россией и Шри-Ланкой есть прямое авиасообщение - всего девять рейсов, включая и регулярные, и чартерные. Сейчас мы обсуждаем увеличение числа рейсов с другими авиакомпаниями", - сказала Лиянаге.
Авиакомпания Red Wings, добавила она, планирует начать выполнять регулярные рейсы, у нее уже есть соответствующие разрешения.
В начале октября крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновила рейсы в Коломбо (Шри-Ланка), приостановленные летом из-за ареста самолета. Первый прибывший самолет встретили танцами и цветами.
Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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