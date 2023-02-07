Шри-Ланка обсуждает увеличение числа авиарейсов из России

"Сейчас между Россией и Шри-Ланкой есть прямое авиасообщение - всего девять рейсов, включая и регулярные, и чартерные. Сейчас мы обсуждаем увеличение числа рейсов с другими авиакомпаниями", - сказала Лиянаге.