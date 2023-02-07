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Девочке из Химок за поножовщину в школе тюрьма не грозит, считает эксперт
Девочке из Химок за поножовщину в школе тюрьма не грозит, считает эксперт - РИА Новости, 07.02.2023
Девочке из Химок за поножовщину в школе тюрьма не грозит, считает эксперт
Школьнице, которая ударила одноклассницу ножом в подмосковных Химках, в силу возраста не грозит уголовная ответственность, однако ее могут поставить на учет,... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T16:53
2023-02-07T16:53
2023-02-07T16:53
происшествия
химки
россия
андрей гривцов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Школьнице, которая ударила одноклассницу ножом в подмосковных Химках, в силу возраста не грозит уголовная ответственность, однако ее могут поставить на учет, сообщил РИА Новости на правах эксперта адвокат Андрей Гривцов. Ранее в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в учебном заведении в подмосковных Химках закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую несовершеннолетнюю 2012 года рождения госпитализировали. По данным регионального Минздрава, ребенок в тяжелом состоянии. Подмосковный главк СК РФ возбудил сразу два уголовных дела: о покушении на убийство и халатности. "Девочке не грозит уголовная ответственность, потому что, согласно Уголовному кодексу России, уголовная ответственность наступает с 14 лет. При этом ее могут поместить в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, а в дальнейшем поставить на учет в подразделении по делам несовершеннолетних", - сказал адвокат. В Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ее могут поместить максимум на 30 суток, пояснил эксперт. Что до родителей девочки, устроившей поножовщину, скорее всего, им тоже не грозит уголовная ответственность, полагает Гривцов. Но родители потерпевшей могут подать к ним иск о возмещении вреда.
https://ria.ru/20230117/shkolnitsa-1845542004.html
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происшествия, химки, россия, андрей гривцов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Химки, Россия, Андрей Гривцов, Следственный комитет России (СК РФ)
Девочке из Химок за поножовщину в школе тюрьма не грозит, считает эксперт
Эксперт Гривцов: девочке из Химок за поножовщину в школе тюрьма не грозит из-за возраста
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Школьнице, которая ударила одноклассницу ножом в подмосковных Химках, в силу возраста не грозит уголовная ответственность, однако ее могут поставить на учет, сообщил РИА Новости на правах эксперта адвокат Андрей Гривцов.
Ранее в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в учебном заведении в подмосковных Химках закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую несовершеннолетнюю 2012 года рождения госпитализировали.
По данным регионального Минздрава, ребенок в тяжелом состоянии. Подмосковный главк СК РФ
возбудил сразу два уголовных дела: о покушении на убийство и халатности.
"Девочке не грозит уголовная ответственность, потому что, согласно Уголовному кодексу России, уголовная ответственность наступает с 14 лет. При этом ее могут поместить в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, а в дальнейшем поставить на учет в подразделении по делам несовершеннолетних", - сказал адвокат.
В Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ее могут поместить максимум на 30 суток, пояснил эксперт.
Что до родителей девочки, устроившей поножовщину, скорее всего, им тоже не грозит уголовная ответственность, полагает Гривцов. Но родители потерпевшей могут подать к ним иск о возмещении вреда.