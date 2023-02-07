10:18 07.02.2023 (обновлено: 11:04 07.02.2023)
Российские войска достигли успехов под Северском
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об успехах российских войск в окрестностях Северска
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкСтрельба из российской самоходной артиллерийской установки "Гиацинт"
Стрельба из российской самоходной артиллерийской установки "Гиацинт". Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире "Соловьев Live" об успехах российских подразделений в окрестностях Северска.
"Сейчас очень важное направление в плане последующего освобождения Красного Лимана — это, конечно же, Северск. Есть определенные успехи у ЧВК "Вагнер" в направлении Северска. Это пока окрестности, но, тем не менее, там каждый поселок, каждая позиция противника — она в целом улучшает позиции наших подразделений", — сказал он.
По его словам, российские войска продвигаются по всей линии фронта в ДНР.
Красный Лиман был освобожден в конце мая, но осенью вновь перешел под контроль Украины. Как заявили в Минобороны, из-за угрозы окружения российские войска вывели на более выгодные рубежи. Все это время на Краснолиманском направлении продолжаются ожесточенные бои — только за предыдущие сутки ВСУ потеряли в этом районе более ста бойцов и не менее семи единиц техники.