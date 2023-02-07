https://ria.ru/20230207/seversk-1850199653.html

Российские войска достигли успехов под Северском

Российские войска достигли успехов под Северском - РИА Новости, 07.02.2023

Российские войска достигли успехов под Северском

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире "Соловьев Live" об успехах российских подразделений в окрестностях Северска. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T10:18

2023-02-07T10:18

2023-02-07T11:04

специальная военная операция на украине

северск

донецкая народная республика

красный лиман

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире "Соловьев Live" об успехах российских подразделений в окрестностях Северска.По его словам, российские войска продвигаются по всей линии фронта в ДНР.Красный Лиман был освобожден в конце мая, но осенью вновь перешел под контроль Украины. Как заявили в Минобороны, из-за угрозы окружения российские войска вывели на более выгодные рубежи. Все это время на Краснолиманском направлении продолжаются ожесточенные бои — только за предыдущие сутки ВСУ потеряли в этом районе более ста бойцов и не менее семи единиц техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северск

донецкая народная республика

красный лиман

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Кирилл Волков

северск, донецкая народная республика, красный лиман, денис пушилин, вооруженные силы украины