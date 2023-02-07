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Российские войска достигли успехов под Северском - РИА Новости, 07.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Российские войска достигли успехов под Северском
Российские войска достигли успехов под Северском - РИА Новости, 07.02.2023
Российские войска достигли успехов под Северском
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире "Соловьев Live" об успехах российских подразделений в окрестностях Северска. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T10:18
2023-02-07T11:04
специальная военная операция на украине
северск
донецкая народная республика
красный лиман
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире "Соловьев Live" об успехах российских подразделений в окрестностях Северска.По его словам, российские войска продвигаются по всей линии фронта в ДНР.Красный Лиман был освобожден в конце мая, но осенью вновь перешел под контроль Украины. Как заявили в Минобороны, из-за угрозы окружения российские войска вывели на более выгодные рубежи. Все это время на Краснолиманском направлении продолжаются ожесточенные бои — только за предыдущие сутки ВСУ потеряли в этом районе более ста бойцов и не менее семи единиц техники.
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северск
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северск, донецкая народная республика, красный лиман, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Северск, Донецкая Народная Республика, Красный Лиман, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
10:18 07.02.2023 (обновлено: 11:04 07.02.2023)
 
Российские войска достигли успехов под Северском

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об успехах российских войск в окрестностях Северска

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкСтрельба из российской самоходной артиллерийской установки "Гиацинт"
Стрельба из российской самоходной артиллерийской установки Гиацинт - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Стрельба из российской самоходной артиллерийской установки "Гиацинт". Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире "Соловьев Live" об успехах российских подразделений в окрестностях Северска.

"Сейчас очень важное направление в плане последующего освобождения Красного Лимана — это, конечно же, Северск. Есть определенные успехи у ЧВК "Вагнер" в направлении Северска. Это пока окрестности, но, тем не менее, там каждый поселок, каждая позиция противника — она в целом улучшает позиции наших подразделений", — сказал он.

По его словам, российские войска продвигаются по всей линии фронта в ДНР.
Красный Лиман был освобожден в конце мая, но осенью вновь перешел под контроль Украины. Как заявили в Минобороны, из-за угрозы окружения российские войска вывели на более выгодные рубежи. Все это время на Краснолиманском направлении продолжаются ожесточенные бои — только за предыдущие сутки ВСУ потеряли в этом районе более ста бойцов и не менее семи единиц техники.
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22 июня 2022, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеСеверскДонецкая Народная РеспубликаКрасный ЛиманДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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