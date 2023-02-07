https://ria.ru/20230207/scherbakov-1850211437.html
Борис Щербаков рассказал о своем состоянии
Борис Щербаков рассказал о своем состоянии - РИА Новости, 07.02.2023
Борис Щербаков рассказал о своем состоянии
Актер Борис Щербаков сообщил РИА Новости, что все еще находится в больнице, но чувствует себя намного лучше. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T10:53
2023-02-07T10:53
2023-02-07T10:53
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Актер Борис Щербаков сообщил РИА Новости, что все еще находится в больнице, но чувствует себя намного лучше. "Мне уже намного лучше, надеюсь, скоро выпишут. Прохожу обследование", - сказал Щербаков. По словам собеседника агентства, диагноз "ОРВИ с осложнением по части кардиологии" врачи не подтвердили. "Просто простуда", - заявил актер. Артист не знает, как долго будет находиться в больнице. Ранее сын актера Василий Щербаков рассказал РИА Новости, что его отца госпитализировали в Боткинскую больницу. Он пробыл в реанимации, а затем был переведен в стационар. В медучреждении 2 февраля сообщили, что артист находится в состоянии средней тяжести. Борис Щербаков – актер театра и кино, народный артист России. Наиболее знаменит ролями в таких фильмах и сериалах, как "Тихий дон", "Сыщики", "Гостья из будущего", "Валентин и Валентина".
https://ria.ru/20220110/scherbakov-1767130145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, здоровье - общество, россия, борис щербаков
Культура, Новости культуры, Здоровье - Общество, Россия, Борис Щербаков
Борис Щербаков рассказал о своем состоянии
Актер Борис Щербаков рассказал, что еще в больнице, но чувствует себя намного лучше
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Актер Борис Щербаков сообщил РИА Новости, что все еще находится в больнице, но чувствует себя намного лучше.
"Мне уже намного лучше, надеюсь, скоро выпишут. Прохожу обследование", - сказал Щербаков.
По словам собеседника агентства, диагноз "ОРВИ с осложнением по части кардиологии" врачи не подтвердили. "Просто простуда", - заявил актер. Артист не знает, как долго будет находиться в больнице.
Ранее сын актера Василий Щербаков рассказал РИА Новости, что его отца госпитализировали в Боткинскую больницу. Он пробыл в реанимации, а затем был переведен в стационар. В медучреждении 2 февраля сообщили, что артист находится в состоянии средней тяжести.
Борис Щербаков – актер театра и кино, народный артист России
. Наиболее знаменит ролями в таких фильмах и сериалах, как "Тихий дон", "Сыщики", "Гостья из будущего", "Валентин и Валентина".