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Лихачев прокомментировал украинские санкции против "Росатома"
Лихачев прокомментировал украинские санкции против "Росатома" - РИА Новости, 07.02.2023
Лихачев прокомментировал украинские санкции против "Росатома"
Санкции Украины против "Росатома" бессмысленны, никакого влияния на атомную отрасль РФ они не окажут, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:07
2023-02-07T15:07
2023-02-07T16:19
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
в мире
экономика
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Санкции Украины против "Росатома" бессмысленны, никакого влияния на атомную отрасль РФ они не окажут, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Если говорить по смыслу решений, которые украинская сторона опубликовала, то в них нет никакого ни смысла, ни последствий (для российской атомной отрасли – ред.)", - сказал Лихачев журналистам.В воскресенье Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли - "Росатома" и его "дочек". Санкции вводятся сроком на 50 лет. Они предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений и так далее.
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украина, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, в мире, экономика
Украина, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Алексей Лихачев, В мире, Экономика
15:07 07.02.2023 (обновлено: 16:19 07.02.2023)
Лихачев прокомментировал украинские санкции против "Росатома"
Лихачев заявил, что санкции Украины против "Росатома" не окажут никакого влияния