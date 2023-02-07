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Лукашенко заявил, что ожидает новых санкций против Минска со стороны Запада - РИА Новости, 07.02.2023
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Лукашенко заявил, что ожидает новых санкций против Минска со стороны Запада
Лукашенко заявил, что ожидает новых санкций против Минска со стороны Запада - РИА Новости, 07.02.2023
Лукашенко заявил, что ожидает новых санкций против Минска со стороны Запада
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ожидает дополнительных санкций Запада против официального Минска, чтобы для РФ "не было пути обхода" через... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T11:29
2023-02-07T11:39
в мире
минск
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 7 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ожидает дополнительных санкций Запада против официального Минска, чтобы для РФ "не было пути обхода" через Белоруссию."Россию пичкают дополнительными санкциями и, чтобы через нас не было пути обхода, нас тоже будут дополнительными санкциями не просто пугать, а накачивать", - заявил Лукашенко на совещании по внесению правок в законодательство по вопросам банковской деятельности. Слова президента приводит агентство Sputnik Беларусь во вторник.Лукашенко заявил, что поэтому "в настоящее время особенно важно, чтобы все ветви власти, органы госуправления работали в тесной увязке"."Только сообща можно обеспечить мобилизацию ресурсов на важнейших направлениях устойчивого развития экономики. Ключевую роль здесь должны сыграть банки и Нацбанк как регулятор всей банковской системы", - подчеркнул президент.Россия 24 февраля прошлого года начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20230206/zabor-1850143500.html
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в мире, минск, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин
В мире, Минск, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
11:29 07.02.2023 (обновлено: 11:39 07.02.2023)
 
Лукашенко заявил, что ожидает новых санкций против Минска со стороны Запада

Sputnik Беларусь: Лукашенко заявил, что ожидает новых санкций против Минска от Запада

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 7 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ожидает дополнительных санкций Запада против официального Минска, чтобы для РФ "не было пути обхода" через Белоруссию.
"Россию пичкают дополнительными санкциями и, чтобы через нас не было пути обхода, нас тоже будут дополнительными санкциями не просто пугать, а накачивать", - заявил Лукашенко на совещании по внесению правок в законодательство по вопросам банковской деятельности. Слова президента приводит агентство Sputnik Беларусь во вторник.
Белорусские пограничники - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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В Белоруссии прокомментировали возведение Киевом забора на границе
Лукашенко заявил, что поэтому "в настоящее время особенно важно, чтобы все ветви власти, органы госуправления работали в тесной увязке".
"Только сообща можно обеспечить мобилизацию ресурсов на важнейших направлениях устойчивого развития экономики. Ключевую роль здесь должны сыграть банки и Нацбанк как регулятор всей банковской системы", - подчеркнул президент.
Россия 24 февраля прошлого года начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 11:50
Лукашенко подписал указ о создании комиссии по возвращению политэмигрантов
 
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