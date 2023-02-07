https://ria.ru/20230207/sanktsii-1850220973.html

Лукашенко заявил, что ожидает новых санкций против Минска со стороны Запада

Лукашенко заявил, что ожидает новых санкций против Минска со стороны Запада - РИА Новости, 07.02.2023

Лукашенко заявил, что ожидает новых санкций против Минска со стороны Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ожидает дополнительных санкций Запада против официального Минска, чтобы для РФ "не было пути обхода" через... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T11:29

2023-02-07T11:29

2023-02-07T11:39

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александр лукашенко

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МИНСК, 7 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ожидает дополнительных санкций Запада против официального Минска, чтобы для РФ "не было пути обхода" через Белоруссию."Россию пичкают дополнительными санкциями и, чтобы через нас не было пути обхода, нас тоже будут дополнительными санкциями не просто пугать, а накачивать", - заявил Лукашенко на совещании по внесению правок в законодательство по вопросам банковской деятельности. Слова президента приводит агентство Sputnik Беларусь во вторник.Лукашенко заявил, что поэтому "в настоящее время особенно важно, чтобы все ветви власти, органы госуправления работали в тесной увязке"."Только сообща можно обеспечить мобилизацию ресурсов на важнейших направлениях устойчивого развития экономики. Ключевую роль здесь должны сыграть банки и Нацбанк как регулятор всей банковской системы", - подчеркнул президент.Россия 24 февраля прошлого года начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20230206/zabor-1850143500.html

https://ria.ru/20230206/politemigranty-1849982700.html

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в мире, минск, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин