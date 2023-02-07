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Злоумышленник проник на авиабазу, где находится самолет президента США - РИА Новости, 07.02.2023
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Злоумышленник проник на авиабазу, где находится самолет президента США
Злоумышленник проник на авиабазу, где находится самолет президента США - РИА Новости, 07.02.2023
Злоумышленник проник на авиабазу, где находится самолет президента США
Неизвестный проник на авиабазу в американском штате Мэриленд, где базируется президентский самолет Air Force One. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:45
2023-02-07T12:45
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мэриленд
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Неизвестный проник на авиабазу в американском штате Мэриленд, где базируется президентский самолет Air Force One. "Шестого февраля мужчина получил несанкционированный доступ к жилой зоне базы Эндрюс. Проживающий (на базе) человек применил огнестрельное оружие, на место прибыли службы безопасности для задержания нарушителя... О пострадавших или материальном ущербе не сообщается", - говорится в сообщении, опубликованном на странице базы в Twitter. Как отмечается, расследованием ситуации занимаются правоохранительные органы. Другие подробности инцидента не раскрываются. Это уже не первый случай несанкционированного проникновения на базу Эндрюс. В марте 2022 года двое на машине попытались прорваться на авиабазу, когда там находились вице-премьер Камала Харрис и ряд американских чиновников, один вооруженный человек был задержан.
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в мире, сша, мэриленд
В мире, США, Мэриленд
12:45 07.02.2023
 
Злоумышленник проник на авиабазу, где находится самолет президента США

Злоумышленник проник на авиабазу Эндрюс в Мэриленде, где находится самолет президента США

© Фото : U.S. NavyАвиабаза ВВС США Эндрюс
Авиабаза ВВС США Эндрюс - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Фото : U.S. Navy
Авиабаза ВВС США Эндрюс. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Неизвестный проник на авиабазу в американском штате Мэриленд, где базируется президентский самолет Air Force One.
"Шестого февраля мужчина получил несанкционированный доступ к жилой зоне базы Эндрюс. Проживающий (на базе) человек применил огнестрельное оружие, на место прибыли службы безопасности для задержания нарушителя... О пострадавших или материальном ущербе не сообщается", - говорится в сообщении, опубликованном на странице базы в Twitter.
Как отмечается, расследованием ситуации занимаются правоохранительные органы. Другие подробности инцидента не раскрываются.
Это уже не первый случай несанкционированного проникновения на базу Эндрюс. В марте 2022 года двое на машине попытались прорваться на авиабазу, когда там находились вице-премьер Камала Харрис и ряд американских чиновников, один вооруженный человек был задержан.
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