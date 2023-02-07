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Злоумышленник проник на авиабазу, где находится самолет президента США
Злоумышленник проник на авиабазу, где находится самолет президента США - РИА Новости, 07.02.2023
Злоумышленник проник на авиабазу, где находится самолет президента США
Неизвестный проник на авиабазу в американском штате Мэриленд, где базируется президентский самолет Air Force One. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:45
2023-02-07T12:45
2023-02-07T12:45
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Неизвестный проник на авиабазу в американском штате Мэриленд, где базируется президентский самолет Air Force One. "Шестого февраля мужчина получил несанкционированный доступ к жилой зоне базы Эндрюс. Проживающий (на базе) человек применил огнестрельное оружие, на место прибыли службы безопасности для задержания нарушителя... О пострадавших или материальном ущербе не сообщается", - говорится в сообщении, опубликованном на странице базы в Twitter. Как отмечается, расследованием ситуации занимаются правоохранительные органы. Другие подробности инцидента не раскрываются. Это уже не первый случай несанкционированного проникновения на базу Эндрюс. В марте 2022 года двое на машине попытались прорваться на авиабазу, когда там находились вице-премьер Камала Харрис и ряд американских чиновников, один вооруженный человек был задержан.
https://ria.ru/20230113/bayden-1844724477.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, мэриленд
Злоумышленник проник на авиабазу, где находится самолет президента США
Злоумышленник проник на авиабазу Эндрюс в Мэриленде, где находится самолет президента США