https://ria.ru/20230207/samolet-1850248435.html

Злоумышленник проник на авиабазу, где находится самолет президента США

Злоумышленник проник на авиабазу, где находится самолет президента США - РИА Новости, 07.02.2023

Злоумышленник проник на авиабазу, где находится самолет президента США

Неизвестный проник на авиабазу в американском штате Мэриленд, где базируется президентский самолет Air Force One. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T12:45

2023-02-07T12:45

2023-02-07T12:45

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Неизвестный проник на авиабазу в американском штате Мэриленд, где базируется президентский самолет Air Force One. "Шестого февраля мужчина получил несанкционированный доступ к жилой зоне базы Эндрюс. Проживающий (на базе) человек применил огнестрельное оружие, на место прибыли службы безопасности для задержания нарушителя... О пострадавших или материальном ущербе не сообщается", - говорится в сообщении, опубликованном на странице базы в Twitter. Как отмечается, расследованием ситуации занимаются правоохранительные органы. Другие подробности инцидента не раскрываются. Это уже не первый случай несанкционированного проникновения на базу Эндрюс. В марте 2022 года двое на машине попытались прорваться на авиабазу, когда там находились вице-премьер Камала Харрис и ряд американских чиновников, один вооруженный человек был задержан.

https://ria.ru/20230113/bayden-1844724477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, мэриленд