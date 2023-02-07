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Партия Саакашвили прекращает парламентскую деятельность и начинает протесты - РИА Новости, 07.02.2023
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Партия Саакашвили прекращает парламентскую деятельность и начинает протесты
Партия Саакашвили прекращает парламентскую деятельность и начинает протесты - РИА Новости, 07.02.2023
Партия Саакашвили прекращает парламентскую деятельность и начинает протесты
Члены грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" прекращают парламентскую деятельность и переходят на чрезвычайный режим работы с... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T00:21
2023-02-07T00:21
в мире
грузия
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 7 фев - РИА Новости. Члены грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" прекращают парламентскую деятельность и переходят на чрезвычайный режим работы с ежедневными акциями протестами с целью освобождения их основателя, заключенного бывшего президента Михаила Саакашвили, заявил председатель политсилы Леван Хабеишвили. Об этом председатель заявил после того, как судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе в понедельник вынес вердикт об отказе отсрочки наказания и освобождения Саакашвили по состоянию здоровья, о чем ходатайствовали его адвокаты. "Мы переходим на чрезвычайный режим и не планируем сдаваться. Борьба будет ежедневной...",- заявил Хабеишвили журналистам, при этом призвав сторонников партии на протесты. Он добавил, что "Единое национальное движение" так же прекращает парламентскую деятельность, так как они вынуждены так поступить. Члены семьи Саакашвили ежедневно сообщают о тяжелом состоянии политика. Ранее независимые врачи сообщали, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами. В Тбилисском горсуде рассматривалось дело о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания Саакашвили с целью его лечения в заграничной клинике. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20230205/gruziya-1849896090.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, единое национальное движение
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили, Ираклий Гарибашвили, Единое национальное движение
00:21 07.02.2023
 
Партия Саакашвили прекращает парламентскую деятельность и начинает протесты

В партии Саакашвили заявили о прекращении парламентской деятельности и начале протестов

© Sputnik / Стрингер / Перейти в медиабанкСторонники партии "Единое национальное движение" (ЕНД)
Сторонники партии Единое национальное движение (ЕНД) - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Sputnik / Стрингер
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Сторонники партии "Единое национальное движение" (ЕНД). Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 7 фев - РИА Новости. Члены грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" прекращают парламентскую деятельность и переходят на чрезвычайный режим работы с ежедневными акциями протестами с целью освобождения их основателя, заключенного бывшего президента Михаила Саакашвили, заявил председатель политсилы Леван Хабеишвили.
Об этом председатель заявил после того, как судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе в понедельник вынес вердикт об отказе отсрочки наказания и освобождения Саакашвили по состоянию здоровья, о чем ходатайствовали его адвокаты.
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"Мы переходим на чрезвычайный режим и не планируем сдаваться. Борьба будет ежедневной...",- заявил Хабеишвили журналистам, при этом призвав сторонников партии на протесты.
Он добавил, что "Единое национальное движение" так же прекращает парламентскую деятельность, так как они вынуждены так поступить.
Члены семьи Саакашвили ежедневно сообщают о тяжелом состоянии политика. Ранее независимые врачи сообщали, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами. В Тбилисском горсуде рассматривалось дело о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания Саакашвили с целью его лечения в заграничной клинике.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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В миреГрузияМихаил СаакашвилиИраклий ГарибашвилиЕдиное национальное движение
 
 
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