https://ria.ru/20230207/rostekh-1850254937.html

"Ростех" опроверг сообщения о задержании в Москве своего сотрудника

"Ростех" опроверг сообщения о задержании в Москве своего сотрудника - РИА Новости, 07.02.2023

"Ростех" опроверг сообщения о задержании в Москве своего сотрудника

Информация о задержании в Москве сотрудника "Ростеха" не соответствует действительности, заявила пресс-служба госкорпорации. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T13:03

2023-02-07T13:03

2023-02-07T13:03

происшествия

москва

ростех

россия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Информация о задержании в Москве сотрудника "Ростеха" не соответствует действительности, заявила пресс-служба госкорпорации. Ранее "Известия" со ссылкой на источник сообщили, что в столичном ресторане задержали за мошенничество директора по развитию бизнеса-центра суперкомпьютерного моделирования "Ростеха" Романа Селиванова и коммерческого директора ООО "Цифромед" Леонида Коковина. "Информация не соответствует действительности. В центре суперкомпьютерного моделирования не работал и не работает человек с такой фамилией. Компания "Цифромед" принадлежит частным лицам, "Ростех" с прошлого года не является ее совладельцем", - говорится в релизе.

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