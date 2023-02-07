https://ria.ru/20230207/rolly-1850247429.html

Роскачество проверит безопасность роллов "Филадельфия"

Роскачество проверит безопасность роллов "Филадельфия" - РИА Новости, 07.02.2023

Роскачество проверит безопасность роллов "Филадельфия"

Роскачество проверит безопасность роллов "Филадельфия" из ресторанов и доставок различного ценового сегмента, а также из сетевых магазинов, сообщил руководитель РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T12:42

2023-02-07T12:42

2023-02-07T12:42

россия

максим протасов

роскачество

общество

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Роскачество проверит безопасность роллов "Филадельфия" из ресторанов и доставок различного ценового сегмента, а также из сетевых магазинов, сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов. "Закупку роллов "Филадельфия" мы проведем в первую очередь в известных сетевых ресторанах японской кухни, для сравнения часть роллов закупим в московских заведениях премиум-класса, где цена за единицу блюда обычно значительно выше. Конечно, не обойдем стороной торговые сети, а также службы доставки, которые специализируются на их продаже", - рассказ он в ходе международной выставки продуктов питания и напитков "Продэкспо". По словам Протасова, необходимость исследования связана с высоким спросом на блюда японской кухни, в том числе с многочисленными запросами потребителей на оценку их качества, а также с разнообразием форматов заведений общественного питания. "Главная задача, которую мы перед собой ставим - оценить безопасность роллов по микробиологическим показателям, то есть соблюдаются ли санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования на производстве и при реализации. Также планируем выяснить, действительно ли при изготовлении используется настоящий сыр "Филадельфия", а не фальсификат. Результаты исследования Роскачество объявит до конца февраля текущего года", - добавил он. В декабре глава Роскачества в интервью РИА Новости сообщал, что организация в 2023 году проверит рестораны японской кухни в России.

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россия, максим протасов, роскачество, общество