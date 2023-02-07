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МИД: Запад сорвал согласование заявления СБ ООН по Центральной Азии - РИА Новости, 07.02.2023
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МИД: Запад сорвал согласование заявления СБ ООН по Центральной Азии
МИД: Запад сорвал согласование заявления СБ ООН по Центральной Азии - РИА Новости, 07.02.2023
МИД: Запад сорвал согласование заявления СБ ООН по Центральной Азии
Постоянное представительство России при ООН было вынуждено в очередной раз свернуть работу по согласованию проекта заявления Совета Безопасности ООН для прессы... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T21:40
2023-02-07T21:45
россия
центральная азия
оон
одкб
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Постоянное представительство России при ООН было вынуждено в очередной раз свернуть работу по согласованию проекта заявления Совета Безопасности ООН для прессы о деятельности Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА), западные коллеги вновь выступили категорически против включения в текст параграфа, посвященного сотрудничеству Регионального центра с ОДКБ, СНГ и ШОС, сообщили во вторник в МИД России. "6 февраля Постоянное представительство России при ООН было вынуждено в очередной раз свернуть работу по согласованию проекта заявления Совета Безопасности ООН для прессы по деятельности Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА). Этот документ, который российская сторона выносит на рассмотрение Совета дважды в год по итогам соответствующих консультаций, не удается принять с января 2018 года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. В МИД отметили, что в качестве неформального куратора данного досье в СБ ООН Россия подготовила "максимально сбалансированный проект, нацеленный на отражение важных усилий, которые предпринимаются по линии РЦПДЦА для поддержания стабильности и безопасности в центральноазиатском регионе". "Однако наши западные коллеги вновь выступили категорически против включения в текст параграфа, посвященного сотрудничеству Регионального центра с ОДКБ, СНГ и ШОС", - подчеркнули в ведомстве. "При этом в соответствии с мандатом одной из ключевых функций РЦПДЦА является как раз поддержание контактов с данными ключевыми для стран региона организациями. О соответствующей деятельности регулярно отчитывается руководитель Регионального центра в ходе своих полугодовых брифингов Совету Безопасности ООН. Интенсивное развитие и углубление подобных уже существующих связей будет продолжено с тем, чтобы способствовать решению задач, стоящих перед РЦПДЦА", резюмировали в МИД России. Страны Центральной Азии неоднократно выражали обеспокоенность ростом вербовки международных террористических организаций, в частности, в Интернете, что было особенно заметно в период пандемии коронавируса. РЦПДЦА уполномочен поддерживать связь с правительствами стран региона в решении вопросов превентивной дипломатии, Центр проводит мониторинг и анализ, поддерживает контакты с региональными организациями и содействует обмену необходимой информацией.
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россия, центральная азия, оон, одкб, снг
Россия, Центральная Азия, ООН, ОДКБ, СНГ
21:40 07.02.2023 (обновлено: 21:45 07.02.2023)
 
МИД: Запад сорвал согласование заявления СБ ООН по Центральной Азии

МИД: постпредство России при ООН свернуло работу по заявлению СБ по Центральной Азии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Постоянное представительство России при ООН было вынуждено в очередной раз свернуть работу по согласованию проекта заявления Совета Безопасности ООН для прессы о деятельности Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА), западные коллеги вновь выступили категорически против включения в текст параграфа, посвященного сотрудничеству Регионального центра с ОДКБ, СНГ и ШОС, сообщили во вторник в МИД России.
"6 февраля Постоянное представительство России при ООН было вынуждено в очередной раз свернуть работу по согласованию проекта заявления Совета Безопасности ООН для прессы по деятельности Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА). Этот документ, который российская сторона выносит на рассмотрение Совета дважды в год по итогам соответствующих консультаций, не удается принять с января 2018 года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
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В МИД отметили, что в качестве неформального куратора данного досье в СБ ООН Россия подготовила "максимально сбалансированный проект, нацеленный на отражение важных усилий, которые предпринимаются по линии РЦПДЦА для поддержания стабильности и безопасности в центральноазиатском регионе".
"Однако наши западные коллеги вновь выступили категорически против включения в текст параграфа, посвященного сотрудничеству Регионального центра с ОДКБ, СНГ и ШОС", - подчеркнули в ведомстве.
"При этом в соответствии с мандатом одной из ключевых функций РЦПДЦА является как раз поддержание контактов с данными ключевыми для стран региона организациями. О соответствующей деятельности регулярно отчитывается руководитель Регионального центра в ходе своих полугодовых брифингов Совету Безопасности ООН. Интенсивное развитие и углубление подобных уже существующих связей будет продолжено с тем, чтобы способствовать решению задач, стоящих перед РЦПДЦА", резюмировали в МИД России.
Страны Центральной Азии неоднократно выражали обеспокоенность ростом вербовки международных террористических организаций, в частности, в Интернете, что было особенно заметно в период пандемии коронавируса. РЦПДЦА уполномочен поддерживать связь с правительствами стран региона в решении вопросов превентивной дипломатии, Центр проводит мониторинг и анализ, поддерживает контакты с региональными организациями и содействует обмену необходимой информацией.
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