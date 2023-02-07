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Российская ПВО за сутки сбила семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган"
Российская ПВО за сутки сбила семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" - РИА Новости, 07.02.2023
Российская ПВО за сутки сбила семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган"
Российские системы ПВО за сутки уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР и Запорожской области, а также сбили семь реактивных... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:16
2023-02-07T15:16
2023-02-07T15:16
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
запорожская область
луганская народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР и Запорожской области, а также сбили семь реактивных снарядов систем HIMARS и "Ураган", сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Краснореченское, Артемовка, Житловка, Пшеничное, Нововодяное, Червонопоповка Луганской народной республики, Петровское Донецкой народной республики и Энергодар Запорожской области. Кроме того, сбито семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сводке министерства. Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 382 самолета, 206 вертолетов, 3036 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7771 танк и другие боевые бронированные машины, 1010 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4020 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8282 единицы специальной военной автомобильной техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган"
Российские системы ПВО за сутки сбили семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" и девять дронов