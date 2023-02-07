https://ria.ru/20230207/pvo-1850314560.html

Российская ПВО за сутки сбила семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган"

Российская ПВО за сутки сбила семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" - РИА Новости, 07.02.2023

Российская ПВО за сутки сбила семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган"

Российские системы ПВО за сутки уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР и Запорожской области, а также сбили семь реактивных... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:16

2023-02-07T15:16

2023-02-07T15:16

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

запорожская область

луганская народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР и Запорожской области, а также сбили семь реактивных снарядов систем HIMARS и "Ураган", сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Краснореченское, Артемовка, Житловка, Пшеничное, Нововодяное, Червонопоповка Луганской народной республики, Петровское Донецкой народной республики и Энергодар Запорожской области. Кроме того, сбито семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сводке министерства. Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 382 самолета, 206 вертолетов, 3036 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7771 танк и другие боевые бронированные машины, 1010 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4020 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8282 единицы специальной военной автомобильной техники.

донецкая народная республика

запорожская область

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)