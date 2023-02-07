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В Госдуме предложили ввести "Пушкинскую карту" для учителей - РИА Новости, 07.02.2023
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Культура
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В Госдуме предложили ввести "Пушкинскую карту" для учителей
В Госдуме предложили ввести "Пушкинскую карту" для учителей - РИА Новости, 07.02.2023
В Госдуме предложили ввести "Пушкинскую карту" для учителей
Вице-спикер ГД Борис Чернышов предложил Минкультуры ввести "Пушкинскую карту" для учителей, письмо с таким предложением он отправил министру Ольге Любимовой,... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T07:20
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культура
общество
россия
борис чернышов (депутат)
ольга любимова
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Вице-спикер ГД Борис Чернышов предложил Минкультуры ввести "Пушкинскую карту" для учителей, письмо с таким предложением он отправил министру Ольге Любимовой, оно имеется в распоряжении РИА Новости. По его словам, проект "Пушкинская карта" зарекомендовал себя как эффективная программа культурного просвещения молодых людей от 14 до 22 лет. Программа "Пушкинская карта" стартовала с сентября 2021 года по инициативе президента России. Она рассчитана для подростков от 14 до 22 лет и позволяет им приобретать билеты в музеи, галереи, театры и другие учреждения культуры. Лимит карты – 5 тысяч рублей.
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общество, россия, борис чернышов (депутат), ольга любимова, госдума рф
Культура, Общество, Россия, Борис Чернышов (депутат), Ольга Любимова, Госдума РФ
07:20 07.02.2023
 
В Госдуме предложили ввести "Пушкинскую карту" для учителей

Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил Минкультуры ввести "Пушкинскую карту" для учителей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкОбразцы "Пушкинской карты"
Образцы Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Образцы "Пушкинской карты" . Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Вице-спикер ГД Борис Чернышов предложил Минкультуры ввести "Пушкинскую карту" для учителей, письмо с таким предложением он отправил министру Ольге Любимовой, оно имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаю, что учителям, которые сопровождают детей в музеи или театры или другие учреждения культуры, нужно обеспечить бесплатный вход туда. Преподаватель не должен во время экскурсии с классом ожидать школьников на улице или же приобретать билет за свой счет. Проблему может решить аналог учительской "Пушкинской карты", - сообщил Чернышов.
По его словам, проект "Пушкинская карта" зарекомендовал себя как эффективная программа культурного просвещения молодых людей от 14 до 22 лет.
Программа "Пушкинская карта" стартовала с сентября 2021 года по инициативе президента России. Она рассчитана для подростков от 14 до 22 лет и позволяет им приобретать билеты в музеи, галереи, театры и другие учреждения культуры. Лимит карты – 5 тысяч рублей.
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КультураОбществоРоссияБорис Чернышов (депутат)Ольга ЛюбимоваГосдума РФ
 
 
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