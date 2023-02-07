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В Госдуме предложили ввести "Пушкинскую карту" для учителей

В Госдуме предложили ввести "Пушкинскую карту" для учителей - РИА Новости, 07.02.2023

В Госдуме предложили ввести "Пушкинскую карту" для учителей

Вице-спикер ГД Борис Чернышов предложил Минкультуры ввести "Пушкинскую карту" для учителей, письмо с таким предложением он отправил министру Ольге Любимовой,... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T07:20

2023-02-07T07:20

2023-02-07T07:20

культура

общество

россия

борис чернышов (депутат)

ольга любимова

госдума рф

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Вице-спикер ГД Борис Чернышов предложил Минкультуры ввести "Пушкинскую карту" для учителей, письмо с таким предложением он отправил министру Ольге Любимовой, оно имеется в распоряжении РИА Новости. По его словам, проект "Пушкинская карта" зарекомендовал себя как эффективная программа культурного просвещения молодых людей от 14 до 22 лет. Программа "Пушкинская карта" стартовала с сентября 2021 года по инициативе президента России. Она рассчитана для подростков от 14 до 22 лет и позволяет им приобретать билеты в музеи, галереи, театры и другие учреждения культуры. Лимит карты – 5 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230201/teatr-1848918428.html

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общество, россия, борис чернышов (депутат), ольга любимова, госдума рф