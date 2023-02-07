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В Рязанской области проверят заявление о развратных действиях педагога - РИА Новости, 07.02.2023
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В Рязанской области проверят заявление о развратных действиях педагога
В Рязанской области проверят заявление о развратных действиях педагога - РИА Новости, 07.02.2023
В Рязанской области проверят заявление о развратных действиях педагога
Следователи проводят проверку по заявлению о развратных действиях бывшего преподавателя колледжа в Рязанской области, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T11:30
2023-02-07T11:30
россия
рязанская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 7 фев – РИА Новости. Следователи проводят проверку по заявлению о развратных действиях бывшего преподавателя колледжа в Рязанской области, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ. "Шиловским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по заявлению мамы одной из учащихся Шиловского агротехнологического колледжа в отношении теперь уже бывшего преподавателя колледжа... Заявление о развратных действиях педагога", - рассказали в СУСК. Собеседница агентства уточнила, что в настоящее время педагог уволен. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20230112/pedofil-1844286655.html
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россия, рязанская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Рязанская область, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
11:30 07.02.2023
 
В Рязанской области проверят заявление о развратных действиях педагога

СК организовал проверку по заявлению о развратных действиях педагога в Рязанской области

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 7 фев – РИА Новости. Следователи проводят проверку по заявлению о развратных действиях бывшего преподавателя колледжа в Рязанской области, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
"Шиловским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по заявлению мамы одной из учащихся Шиловского агротехнологического колледжа в отношении теперь уже бывшего преподавателя колледжа... Заявление о развратных действиях педагога", - рассказали в СУСК.
Собеседница агентства уточнила, что в настоящее время педагог уволен. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Полиция - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
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РоссияРязанская областьПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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