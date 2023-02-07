https://ria.ru/20230207/proverka-1850221097.html

В Рязанской области проверят заявление о развратных действиях педагога

В Рязанской области проверят заявление о развратных действиях педагога - РИА Новости, 07.02.2023

В Рязанской области проверят заявление о развратных действиях педагога

Следователи проводят проверку по заявлению о развратных действиях бывшего преподавателя колледжа в Рязанской области, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T11:30

2023-02-07T11:30

2023-02-07T11:30

россия

рязанская область

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 7 фев – РИА Новости. Следователи проводят проверку по заявлению о развратных действиях бывшего преподавателя колледжа в Рязанской области, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ. "Шиловским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по заявлению мамы одной из учащихся Шиловского агротехнологического колледжа в отношении теперь уже бывшего преподавателя колледжа... Заявление о развратных действиях педагога", - рассказали в СУСК. Собеседница агентства уточнила, что в настоящее время педагог уволен. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20230112/pedofil-1844286655.html

россия

рязанская область

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, рязанская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)