https://ria.ru/20230207/proverka-1850221097.html
В Рязанской области проверят заявление о развратных действиях педагога
В Рязанской области проверят заявление о развратных действиях педагога - РИА Новости, 07.02.2023
В Рязанской области проверят заявление о развратных действиях педагога
Следователи проводят проверку по заявлению о развратных действиях бывшего преподавателя колледжа в Рязанской области, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T11:30
2023-02-07T11:30
2023-02-07T11:30
россия
рязанская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
РЯЗАНЬ, 7 фев – РИА Новости. Следователи проводят проверку по заявлению о развратных действиях бывшего преподавателя колледжа в Рязанской области, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ. "Шиловским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по заявлению мамы одной из учащихся Шиловского агротехнологического колледжа в отношении теперь уже бывшего преподавателя колледжа... Заявление о развратных действиях педагога", - рассказали в СУСК. Собеседница агентства уточнила, что в настоящее время педагог уволен. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20230112/pedofil-1844286655.html
россия
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рязанская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Рязанская область, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Рязанской области проверят заявление о развратных действиях педагога
СК организовал проверку по заявлению о развратных действиях педагога в Рязанской области
РЯЗАНЬ, 7 фев – РИА Новости. Следователи проводят проверку по заявлению о развратных действиях бывшего преподавателя колледжа в Рязанской области, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
"Шиловским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по заявлению мамы одной из учащихся Шиловского агротехнологического колледжа в отношении теперь уже бывшего преподавателя колледжа... Заявление о развратных действиях педагога", - рассказали в СУСК.
Собеседница агентства уточнила, что в настоящее время педагог уволен. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.