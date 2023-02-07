https://ria.ru/20230207/protez-1850290628.html

Сенатор попросила Минздрав помочь детям-инвалидам по слуху с протезами

Сенатор попросила Минздрав помочь детям-инвалидам по слуху с протезами - РИА Новости, 07.02.2023

Сенатор попросила Минздрав помочь детям-инвалидам по слуху с протезами

Сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова обратилась в Минтруд и Минздрав с просьбой рассмотреть возможность предоставления детям-инвалидам по слуху... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T14:22

2023-02-07T14:22

2023-02-07T14:22

общество

ростовская область

ирина рукавишникова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767926279_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_60fdbcd1b59b581d39eb3789cd1dbf1d.jpg

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова обратилась в Минтруд и Минздрав с просьбой рассмотреть возможность предоставления детям-инвалидам по слуху необходимых аккумуляторных батарей и комплектующих для соответствующего протеза или компенсировать их приобретение. С просьбой включить в Индивидуальную программу реабилитации инвалида элементы питания и соединительные кабели для кохлеарного импланта (протез, воздействующий непосредственно на слуховой нерв и позволяющий компенсировать потерю слуха пациентам), к сенатору обратились главврач детской областной больницы Ростова-на-Дону, а также мамы детей-инвалидов. "Сейчас родители неслышащих детей получают выплаты из Социального фонда России только за импланты, комплектующие к ним вынуждены покупать за свой счет. Одному ребенку со слуховым протезом в год необходимо приобрести элементов питания и комплектующих деталей на сумму около 30 тысяч рублей. Для некоторых семей с детьми-инвалидами это большие расходы", - сказала политик РИА Новости. Она пояснила, что в Ростовской области больше 300 детей-инвалидов с кохлеарными имплантами. Такой нейропротез – единственная возможность для ребёнка с потерей слуха адаптироваться в мире звуков. "Согласна, эта проблема требует внимания и доработки. Направила письма в Минтруд и Минздрав с просьбой рассмотреть такую возможность и решить вопрос с предоставлением детям-инвалидам необходимых аккумуляторных батарей и комплектующих или компенсировать их приобретение", - отметила Рукавишникова.

https://ria.ru/20230131/lechenie-1848551089.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, ростовская область, ирина рукавишникова