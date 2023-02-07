Рейтинг@Mail.ru
Сенатор попросила Минздрав помочь детям-инвалидам по слуху с протезами - РИА Новости, 07.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230207/protez-1850290628.html
Сенатор попросила Минздрав помочь детям-инвалидам по слуху с протезами
Сенатор попросила Минздрав помочь детям-инвалидам по слуху с протезами - РИА Новости, 07.02.2023
Сенатор попросила Минздрав помочь детям-инвалидам по слуху с протезами
Сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова обратилась в Минтруд и Минздрав с просьбой рассмотреть возможность предоставления детям-инвалидам по слуху... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:22
2023-02-07T14:22
общество
ростовская область
ирина рукавишникова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767926279_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_60fdbcd1b59b581d39eb3789cd1dbf1d.jpg
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова обратилась в Минтруд и Минздрав с просьбой рассмотреть возможность предоставления детям-инвалидам по слуху необходимых аккумуляторных батарей и комплектующих для соответствующего протеза или компенсировать их приобретение. С просьбой включить в Индивидуальную программу реабилитации инвалида элементы питания и соединительные кабели для кохлеарного импланта (протез, воздействующий непосредственно на слуховой нерв и позволяющий компенсировать потерю слуха пациентам), к сенатору обратились главврач детской областной больницы Ростова-на-Дону, а также мамы детей-инвалидов. "Сейчас родители неслышащих детей получают выплаты из Социального фонда России только за импланты, комплектующие к ним вынуждены покупать за свой счет. Одному ребенку со слуховым протезом в год необходимо приобрести элементов питания и комплектующих деталей на сумму около 30 тысяч рублей. Для некоторых семей с детьми-инвалидами это большие расходы", - сказала политик РИА Новости. Она пояснила, что в Ростовской области больше 300 детей-инвалидов с кохлеарными имплантами. Такой нейропротез – единственная возможность для ребёнка с потерей слуха адаптироваться в мире звуков. "Согласна, эта проблема требует внимания и доработки. Направила письма в Минтруд и Минздрав с просьбой рассмотреть такую возможность и решить вопрос с предоставлением детям-инвалидам необходимых аккумуляторных батарей и комплектующих или компенсировать их приобретение", - отметила Рукавишникова.
https://ria.ru/20230131/lechenie-1848551089.html
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767926279_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_fd9b13ad0f152ed06add7a4ef021c320.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ростовская область, ирина рукавишникова
Общество, Ростовская область, Ирина Рукавишникова
14:22 07.02.2023
 
Сенатор попросила Минздрав помочь детям-инвалидам по слуху с протезами

Сенатор Рукавишникова попросила Минздрав помочь детям-инвалидам по слуху с протезами

© Depositphotos.com / casanowe1Отоларинголог осматривает ухо пациентки
Отоларинголог осматривает ухо пациентки - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Depositphotos.com / casanowe1
Отоларинголог осматривает ухо пациентки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова обратилась в Минтруд и Минздрав с просьбой рассмотреть возможность предоставления детям-инвалидам по слуху необходимых аккумуляторных батарей и комплектующих для соответствующего протеза или компенсировать их приобретение.
С просьбой включить в Индивидуальную программу реабилитации инвалида элементы питания и соединительные кабели для кохлеарного импланта (протез, воздействующий непосредственно на слуховой нерв и позволяющий компенсировать потерю слуха пациентам), к сенатору обратились главврач детской областной больницы Ростова-на-Дону, а также мамы детей-инвалидов.
"Сейчас родители неслышащих детей получают выплаты из Социального фонда России только за импланты, комплектующие к ним вынуждены покупать за свой счет. Одному ребенку со слуховым протезом в год необходимо приобрести элементов питания и комплектующих деталей на сумму около 30 тысяч рублей. Для некоторых семей с детьми-инвалидами это большие расходы", - сказала политик РИА Новости.
Она пояснила, что в Ростовской области больше 300 детей-инвалидов с кохлеарными имплантами. Такой нейропротез – единственная возможность для ребёнка с потерей слуха адаптироваться в мире звуков.
"Согласна, эта проблема требует внимания и доработки. Направила письма в Минтруд и Минздрав с просьбой рассмотреть такую возможность и решить вопрос с предоставлением детям-инвалидам необходимых аккумуляторных батарей и комплектующих или компенсировать их приобретение", - отметила Рукавишникова.
Ученый в лаборатории - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 00:35Наука
Минздрав заявил о повышении доступности современных методов лечения детей
 
ОбществоРостовская областьИрина Рукавишникова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала