https://ria.ru/20230207/protez-1850290628.html
Сенатор попросила Минздрав помочь детям-инвалидам по слуху с протезами
Сенатор попросила Минздрав помочь детям-инвалидам по слуху с протезами - РИА Новости, 07.02.2023
Сенатор попросила Минздрав помочь детям-инвалидам по слуху с протезами
Сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова обратилась в Минтруд и Минздрав с просьбой рассмотреть возможность предоставления детям-инвалидам по слуху... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:22
2023-02-07T14:22
2023-02-07T14:22
общество
ростовская область
ирина рукавишникова
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова обратилась в Минтруд и Минздрав с просьбой рассмотреть возможность предоставления детям-инвалидам по слуху необходимых аккумуляторных батарей и комплектующих для соответствующего протеза или компенсировать их приобретение. С просьбой включить в Индивидуальную программу реабилитации инвалида элементы питания и соединительные кабели для кохлеарного импланта (протез, воздействующий непосредственно на слуховой нерв и позволяющий компенсировать потерю слуха пациентам), к сенатору обратились главврач детской областной больницы Ростова-на-Дону, а также мамы детей-инвалидов. "Сейчас родители неслышащих детей получают выплаты из Социального фонда России только за импланты, комплектующие к ним вынуждены покупать за свой счет. Одному ребенку со слуховым протезом в год необходимо приобрести элементов питания и комплектующих деталей на сумму около 30 тысяч рублей. Для некоторых семей с детьми-инвалидами это большие расходы", - сказала политик РИА Новости. Она пояснила, что в Ростовской области больше 300 детей-инвалидов с кохлеарными имплантами. Такой нейропротез – единственная возможность для ребёнка с потерей слуха адаптироваться в мире звуков. "Согласна, эта проблема требует внимания и доработки. Направила письма в Минтруд и Минздрав с просьбой рассмотреть такую возможность и решить вопрос с предоставлением детям-инвалидам необходимых аккумуляторных батарей и комплектующих или компенсировать их приобретение", - отметила Рукавишникова.
https://ria.ru/20230131/lechenie-1848551089.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ростовская область, ирина рукавишникова
Общество, Ростовская область, Ирина Рукавишникова
Сенатор попросила Минздрав помочь детям-инвалидам по слуху с протезами
Сенатор Рукавишникова попросила Минздрав помочь детям-инвалидам по слуху с протезами
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова обратилась в Минтруд и Минздрав с просьбой рассмотреть возможность предоставления детям-инвалидам по слуху необходимых аккумуляторных батарей и комплектующих для соответствующего протеза или компенсировать их приобретение.
С просьбой включить в Индивидуальную программу реабилитации инвалида элементы питания и соединительные кабели для кохлеарного импланта (протез, воздействующий непосредственно на слуховой нерв и позволяющий компенсировать потерю слуха пациентам), к сенатору обратились главврач детской областной больницы Ростова-на-Дону, а также мамы детей-инвалидов.
"Сейчас родители неслышащих детей получают выплаты из Социального фонда России только за импланты, комплектующие к ним вынуждены покупать за свой счет. Одному ребенку со слуховым протезом в год необходимо приобрести элементов питания и комплектующих деталей на сумму около 30 тысяч рублей. Для некоторых семей с детьми-инвалидами это большие расходы", - сказала политик РИА Новости.
Она пояснила, что в Ростовской области
больше 300 детей-инвалидов с кохлеарными имплантами. Такой нейропротез – единственная возможность для ребёнка с потерей слуха адаптироваться в мире звуков.
"Согласна, эта проблема требует внимания и доработки. Направила письма в Минтруд и Минздрав с просьбой рассмотреть такую возможность и решить вопрос с предоставлением детям-инвалидам необходимых аккумуляторных батарей и комплектующих или компенсировать их приобретение", - отметила Рукавишникова.