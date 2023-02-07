https://ria.ru/20230207/protest-1850396090.html

На акции протеста в Париже вспыхнули беспорядки

На акции протеста в Париже вспыхнули беспорядки - РИА Новости, 07.02.2023

На акции протеста в Париже вспыхнули беспорядки

Участники акции протеста против пенсионной реформы в Париже устроили беспорядки, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T19:13

2023-02-07T19:13

2023-02-07T22:42

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ПАРИЖ, 7 фев — РИА Новости. Участники акции протеста против пенсионной реформы в Париже устроили беспорядки, сообщил корреспондент РИА Новости.По его словам, вскоре после начала шествия среди демонстрантов появились радикалы из движения black bloc. Они начали крушить витрины кафе и магазинов, поджигать мусорные баки и взрывать петарды.Вмешалась полиция, которая стала оттеснять протестующих. Радикалы в ответ забросали силовиков стеклянными бутылками. В Париже прошла третья масштабная акция против пенсионной реформы. По данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), в ней приняли участие 400 тысяч человек. В МВД Франции, в свою очередь, заявили, что в манифестациях по всей стране приняли участие 757 тысяч человек, в Париже — 57 тысяч.Среди участников — представители разных отраслей, студенты и члены университетской общины, медики, левые и молодежные организации, сторонники движения "желтые жилеты". Участники шествия несут транспаранты ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU), скандируют лозунги "Пенсия в 60 лет!", "Макрон, убери руки от наших пенсий", "Нет реформе без всеобщего одобрения", "Повышайте зарплаты, а не пенсионный возраст".Ранее демонстрации прошли в крупных французских городах — Рене, Монпелье, Марселе, Бордо и Страсбурге.Накануне глава МВД страны Жеральд Дарманен сообщил, что за порядком на манифестациях против пенсионной реформы будут следить 11 тысяч полицейских, из них четыре тысячи — в Париже. Манифестации сопровождаются забастовками в некоторых секторах экономики, нарушено движение пригородных электричек и скоростных междугородних поездов, наблюдаются сбои в работе парижского метро. В забастовке участвует более половины сотрудников нефтеперерабатывающих заводов TotalEnergies, что нарушило производство нефтепродуктов в стране. По данным телеканала BFMTV, бастует около миллиона сотрудников образовательного сектора. В понедельник большинство депутатов Национального собрания Франции отклонили предложение коалиции левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) о проведении референдума по проекту пенсионной реформы. Французские профсоюзы уже заявили, что планируют провести следующую национальную манифестацию в субботу 11 февраля. Премьер-министр страны Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023-го. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет. Первая общенациональная забастовка против пенсионной реформы прошла по всей Франции 19 января — в этот день состоялось более 200 манифестаций по призыву восьми ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. По данным МВД страны, в них приняли участие более миллиона человек, из которых 80 тысяч — в Париже. Силовики задержали 38 человек. Во второй общенациональной забастовке против повышения пенсионного возраста, состоявшейся 31 января, по данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), приняли участие 2,8 миллиона человек, из них 87 тысяч — в Париже.

https://ria.ru/20230122/populyarnost-1846608460.html

https://ria.ru/20230201/frantsiya-1848870953.html

https://ria.ru/20230111/protesty-1844129133.html

https://ria.ru/20230204/frantsiya-1849225660.html

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Разбитые витрины и летящие в полицию бутылки: погромы на митинге в Париже Разбитые витрины и летящие в полицию бутылки: погромы на митинге в Париже 2023-02-07T19:13 true PT0M26S

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Владимир Лаврентьев

в мире, париж, франция, монпелье, жеральд дарманен, элизабет борн