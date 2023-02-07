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В Британии представили проект о конфискации замороженных российских активов

В Британии представили проект о конфискации замороженных российских активов - РИА Новости, 07.02.2023

В Британии представили проект о конфискации замороженных российских активов

Британский депутат от оппозиционной Лейбористской партии Крис Брайант представил в парламенте законопроект по конфискации замороженных российских активов и... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T19:28

2023-02-07T19:28

2023-02-07T19:28

россия

украина

великобритания

крис брайант

тобиас эллвуд

мария захарова

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Британский депутат от оппозиционной Лейбористской партии Крис Брайант представил в парламенте законопроект по конфискации замороженных российских активов и передаче их Украине в качестве финансовой помощи. "Мой законопроект просто требует, чтобы британское правительство представило планы конфисковать активы, принадлежащие Российской Федерации, которые в настоящий момент уже заморожены в Великобритании из-за наложенных нами санкций, и выделить их Украине", - сказан он, представляя законопроект. Трансляция велась на сайте парламента.По словам Брайанта, право собственности является фундаментальным, однако не абсолютным, и закон позволяет изымать средства при определенных обстоятельствах. Что касается государственных средств, суверенные активы обычно защищены суверенным иммунитетом, однако сейчас "очень мало стран" считают, что этот иммунитет является абсолютным без каких-либо исключений. Ведение Россией военных действий на территории Украины является полным основанием для воплощения такой инициативы, заявил депутат. В настоящий момент сумма замороженных резервов российского Центробанка по всему миру составляет около 350 миллиардов долларов, из них 26 миллиардов фунтов стерлингов - в Великобритании, добавил он. По поводу возможных ответных мер с российской стороны парламентарий заявил, что сильно сомневается в наличии в РФ британских государственных активов, и призвал все компании закрыть бизнес в России. Кроме того, Брайант отметил, что принятие его законопроекта не повлияет на желание других стран инвестировать в Великобританию, поскольку конфискация активов будет производиться, только если "одно государство вторгнется в другое суверенное государство и будет вести войну агрессии", что станет прецедентом. По словам депутата, это "политическое решение, а не правовое". Брайант заявил, что его законопроект поддерживают руководитель парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд, глава и большинство членов комитета по иностранным делам, а также представители разных партий в парламенте. Второе чтение законопроекта состоится 24 февраля. В Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20230206/aktivy-1850126255.html

https://ria.ru/20230202/omv-1849310785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, украина, великобритания, крис брайант, тобиас эллвуд, мария захарова, еврокомиссия, евросоюз