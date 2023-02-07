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В Британии представили проект о конфискации замороженных российских активов - РИА Новости, 07.02.2023
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В Британии представили проект о конфискации замороженных российских активов
В Британии представили проект о конфискации замороженных российских активов - РИА Новости, 07.02.2023
В Британии представили проект о конфискации замороженных российских активов
Британский депутат от оппозиционной Лейбористской партии Крис Брайант представил в парламенте законопроект по конфискации замороженных российских активов и... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T19:28
2023-02-07T19:28
россия
украина
великобритания
крис брайант
тобиас эллвуд
мария захарова
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Британский депутат от оппозиционной Лейбористской партии Крис Брайант представил в парламенте законопроект по конфискации замороженных российских активов и передаче их Украине в качестве финансовой помощи. "Мой законопроект просто требует, чтобы британское правительство представило планы конфисковать активы, принадлежащие Российской Федерации, которые в настоящий момент уже заморожены в Великобритании из-за наложенных нами санкций, и выделить их Украине", - сказан он, представляя законопроект. Трансляция велась на сайте парламента.По словам Брайанта, право собственности является фундаментальным, однако не абсолютным, и закон позволяет изымать средства при определенных обстоятельствах. Что касается государственных средств, суверенные активы обычно защищены суверенным иммунитетом, однако сейчас "очень мало стран" считают, что этот иммунитет является абсолютным без каких-либо исключений. Ведение Россией военных действий на территории Украины является полным основанием для воплощения такой инициативы, заявил депутат. В настоящий момент сумма замороженных резервов российского Центробанка по всему миру составляет около 350 миллиардов долларов, из них 26 миллиардов фунтов стерлингов - в Великобритании, добавил он. По поводу возможных ответных мер с российской стороны парламентарий заявил, что сильно сомневается в наличии в РФ британских государственных активов, и призвал все компании закрыть бизнес в России. Кроме того, Брайант отметил, что принятие его законопроекта не повлияет на желание других стран инвестировать в Великобританию, поскольку конфискация активов будет производиться, только если "одно государство вторгнется в другое суверенное государство и будет вести войну агрессии", что станет прецедентом. По словам депутата, это "политическое решение, а не правовое". Брайант заявил, что его законопроект поддерживают руководитель парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд, глава и большинство членов комитета по иностранным делам, а также представители разных партий в парламенте. Второе чтение законопроекта состоится 24 февраля. В Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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россия, украина, великобритания, крис брайант, тобиас эллвуд, мария захарова, еврокомиссия, евросоюз
Россия, Украина, Великобритания, Крис Брайант, Тобиас Эллвуд, Мария Захарова, Еврокомиссия, Евросоюз
19:28 07.02.2023
 
В Британии представили проект о конфискации замороженных российских активов

Британский депутат Брайант представил проект о конфискации замороженных российских активов

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкВестминстерский дворец
Вестминстерский дворец - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский дворец. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Британский депутат от оппозиционной Лейбористской партии Крис Брайант представил в парламенте законопроект по конфискации замороженных российских активов и передаче их Украине в качестве финансовой помощи.
"Мой законопроект просто требует, чтобы британское правительство представило планы конфисковать активы, принадлежащие Российской Федерации, которые в настоящий момент уже заморожены в Великобритании из-за наложенных нами санкций, и выделить их Украине", - сказан он, представляя законопроект. Трансляция велась на сайте парламента.
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По словам Брайанта, право собственности является фундаментальным, однако не абсолютным, и закон позволяет изымать средства при определенных обстоятельствах. Что касается государственных средств, суверенные активы обычно защищены суверенным иммунитетом, однако сейчас "очень мало стран" считают, что этот иммунитет является абсолютным без каких-либо исключений. Ведение Россией военных действий на территории Украины является полным основанием для воплощения такой инициативы, заявил депутат.
В настоящий момент сумма замороженных резервов российского Центробанка по всему миру составляет около 350 миллиардов долларов, из них 26 миллиардов фунтов стерлингов - в Великобритании, добавил он.
По поводу возможных ответных мер с российской стороны парламентарий заявил, что сильно сомневается в наличии в РФ британских государственных активов, и призвал все компании закрыть бизнес в России. Кроме того, Брайант отметил, что принятие его законопроекта не повлияет на желание других стран инвестировать в Великобританию, поскольку конфискация активов будет производиться, только если "одно государство вторгнется в другое суверенное государство и будет вести войну агрессии", что станет прецедентом. По словам депутата, это "политическое решение, а не правовое".
Брайант заявил, что его законопроект поддерживают руководитель парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд, глава и большинство членов комитета по иностранным делам, а также представители разных партий в парламенте. Второе чтение законопроекта состоится 24 февраля.
В Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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РоссияУкраинаВеликобританияКрис БрайантТобиас ЭллвудМария ЗахароваЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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